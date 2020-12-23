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В Минске нашли мальчика, который пропал накануне

23.12.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице нашли 11-летнего Сергея Гончаренко, который днем 22 декабря ушел из школы в неизвестном направлении

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в МВД.

Днем 23 декабря в подъезде столичной многоэтажки мужчина обратил внимание на одинокого мальчика и сообщил его приметы в милицию. Было установлено, что именно этого ребенка разыскивают правоохранители.

Сообщается, с Сергеем все в порядке, его передали родственникам.
 
Теги: Минск
 
 
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В столице нашли 11-летнего Сергея Гончаренко, который днем 22 декабря ушел из школы в неизвестном направлении
 
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