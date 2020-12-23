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В Минске нашли мальчика, который пропал накануне
Источник материала: Партизан
В столице нашли 11-летнего Сергея Гончаренко, который днем 22 декабря ушел из школы в неизвестном направлении
Об этом
Днем 23 декабря в подъезде столичной многоэтажки мужчина обратил внимание на одинокого мальчика и сообщил его приметы в милицию. Было установлено, что именно этого ребенка разыскивают правоохранители.
Сообщается, с Сергеем все в порядке, его передали родственникам.
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В столице нашли 11-летнего Сергея Гончаренко, который днем 22 декабря ушел из школы в неизвестном направлении
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