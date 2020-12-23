Источник материала: Sputnik Беларусь

Корабли, авиация и береговые войска ВМФ надежно обеспечивают безопасность России вблизи и вдали от родных берегов, располагая для этого современным вооружением и техникой, всеми видами обеспечения, трансконтинентальной логистикой и данными космической разведки. Ракетные подводные атомные крейсеры планово и непрерывно несут боевую службу в назначенных районах Мирового океана.

ВМФ России в 2020 году получил около 40 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, в том числе головной атомный подводный крейсер "Князь Владимир", проекта "Борей-А", вооруженный межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" с современным комплексом средств преодоления противоракетной обороны. Американское аналитическое издание Military Watch пишет о "Бореях": "Новые корабли оснащены четырьмя дополнительными ракетными блоками, что в общей сложности составляет 16 баллистических ракет межконтинентальной дальности, каждая из которых несет 6-10 ядерных боеголовок".

Россия строит не "москитный", а ракетно-ядерный флот с гиперзвуковым акцентом. Кроме уже полученных в 2020 году семи могущественных боевых кораблей и двух атомных подводных лодок проектов 955А и 885М, продолжается строительство 16 и модернизация 19 надводных кораблей дальней морской зоны, а также производство стратегических субмарин проекта "Борей-А", многоцелевых атомных "Ясеней-М", дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3. Общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составляет 41 единицу, и это хороший задел на будущее. Флот планирует в 2021 году принять в свой состав четыре подводные лодки (в том числе два атомных подводных стратега-ракетоносца проекта "Борей-А" – "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов"), шесть надводных кораблей, более 20 катеров и судов обеспечения, а также десятки новых летательных аппаратов.

В боевом составе ВМФ за год были сформированы новые мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада (по количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" достигнуты 74% от потребностей, определенных Минобороны РФ). Динамично развивается военная инфраструктура Черноморского флота (новейшая система автоматического освещения надводной обстановки и глубокая модернизация системы управления) и Каспийской флотилии (новая база в Каспийске). В Севастополе и Калининграде начинается строительство радиолокационных станций (РЛС) "Яхрома" загоризонтного обнаружения воздушных целей.

Зеркальные меры

Госпрограмма вооружения 2018 – 2020 годов объемом 551 миллиард рублей (более 7,3 миллиона долларов - Sputnik) успешно завершена. Уровень современных вооружений в ВМФ превысил 63% (в целом по ВС РФ – 70,1%). Заметим, Россия не стремится подстегивать гонку вооружений, и в уходящем году прагматично переместилась с 8-го на 9-е место в мире по военным расходам – после США, Китая, Саудовской Аравии, Индии, Великобритании, Германии и Японии.

Состоялся качественный скачок в освоении ВМФ новых технологий боевого применения ракетного оружия, и несколько успешных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования позволяют назвать 2020 год "цирконовым". На расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря президент Владимир Путин заявил о грядущем широком перевооружении гиперзвуковыми ракетами "Циркон" надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России.

Министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги года, отметил, что корабли ВМФ России в 2020 году выполнили 140 походов во все стратегически важные районы Мирового океана, осуществили 122 визита в порты 28 государств. Показательны и масштабные межвидовые учения "Океанский щит", в рамках которых группировка сил и средств показала способность эффективно защищать национальные интересы РФ в акваториях сразу трех океанов и девяти морей, включая Северный морской путь. Сегодня флот держит курс на освоение новых боевых рубежей и техники с элементами искусственного интеллекта.

Активным строительством и совершенствованием ВМФ, других видов и родов Вооруженных сил Россия занимается вынужденно. Суверенитет РФ, интересы российских союзников требуют надежной, гарантированной защиты.

По информации Сергея Шойгу, в 2020 году на 15% возросла "интенсивность разведывательных и демонстративных действий американских боевых самолетов и кораблей вблизи российских границ… США начали передислокацию боевых подразделений из Германии в Польшу и страны Балтии. Наращивается передовое присутствие американских кораблей в Арктическом регионе. Системными стали тренировки НАТО, проводимые одновременно у западных, южных и восточных рубежей России. Только в августе – сентябре в них участвовало 55 боевых самолетов, включая стратегические бомбардировщики, и 12 кораблей – носителей высокоточного оружия. Мы внимательно отслеживаем эти учения, принимаем зеркальные меры".

И, разумеется, не просто так 22 декабря 10 часов патрулировали над акваторией Тихого океана шесть стратегических бомбардировщиков России и Китая. Нормальная реакция суверенных держав на агрессивную приграничную активность "партнеров".

Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции