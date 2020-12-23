В парке поселилась сказка. Где найти Деда Мороза в Минске?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Не обязательно отправляться далеко за город, чтобы навестить главного новогоднего персонажа. С 23 декабря домик Деда Мороза открылся в парке Горького.

В день открытия выпал снег, и любимый детский парк стал похож на настоящий сказочный лес. Первых посетителей с улыбкой встретила Снегурочка, а Дед Мороз появился из леса с маленькой елочкой. Вместе с любимыми героями дети нарядили ее игрушками, а потом водили хоровод, играли в забавные игры и получали подарки за рассказанные стихи.

© Sputnik / Виктор Толочко 25 Минск Новогодний в фотографиях: есть ли настроение перед праздниками

А еще здесь можно оставлять для дедушки письма в специальном почтовом ящике.

Желающих посетить домик в праздник всегда немало, так что если захотите побывать здесь, придется купить билет. Цены с прошлого года не менялись: в праздничные дни — 25 рублей с семьи с одним ребенком, в будние — 22. Ждут не только семьями, но и группами. Цена для группы зависит от количества детей. Двери домика будут открыты ежедневно с 10:30 до 18:30, за исключением 1 января - в первый день Нового года Дед Мороз начнет принимать гостей после полудня.

Спешите, ведь уже 7 января в 15:00 дедушка и внучка уедут из парка.