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В парке поселилась сказка. Где найти Деда Мороза в Минске?

23.12.2020 19:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Не обязательно отправляться далеко за город, чтобы навестить главного новогоднего персонажа. С 23 декабря домик Деда Мороза открылся в парке Горького.

В день открытия выпал снег, и любимый детский парк стал похож на настоящий сказочный лес. Первых посетителей с улыбкой встретила Снегурочка, а Дед Мороз появился из леса с маленькой елочкой. Вместе с любимыми героями дети нарядили ее игрушками, а потом водили хоровод, играли в забавные игры и получали подарки за рассказанные стихи.

© Sputnik / Виктор Толочко
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А еще здесь можно оставлять для дедушки письма в специальном почтовом ящике.

Желающих посетить домик в праздник всегда немало, так что если захотите побывать здесь, придется купить билет. Цены с прошлого года не менялись: в праздничные дни — 25 рублей с семьи с одним ребенком, в будние — 22. Ждут не только семьями, но и группами. Цена для группы зависит от количества детей. Двери домика будут открыты ежедневно с 10:30 до 18:30, за исключением 1 января - в первый день Нового года Дед Мороз начнет принимать гостей после полудня.

 

Спешите, ведь уже 7 января в 15:00 дедушка и внучка уедут из парка.

 
Теги: Минск
 
 
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Домик Деда Мороза разместился в самом центре белорусской столицы. Сегодня в гостях у сказки побывали первые посетители.
 
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