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Китайцы начали строить под Минском международный выставочный центр

23.12.2020 19:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В индустриальном парке «Великий камень» 23 декабря прошла церемония начала строительства Минского международного выставочного центра, сообщили в пресс-службе парка.

Китайцы начали строить под Минском международный выставочный центр
Фото: industrialpark.by

В мероприятии приняли участие заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой, посол КНР Се Сяоюн, заместитель министра экономики Беларуси Сергей Митянский, представители «Чайна Мерчантс Групп», а также руководство администрации и компании по развитию «Великого камня».

Выставочный центр станет одним из важных звеньев бизнес-инфраструктуры парка наряду с торгово-логистическим парком, коммерческим и торгово-выставочным центрами.

По словам Крутого, индустриальный парк в 2020 году работал очень успешно. Так, экспорт продукции превысил 75 млн долларов, освоено инвестиций на 300 млн долларов. Создана почти тысяча рабочих мест.

 
 
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В индустриальном парке «Великий камень» 23 декабря прошла церемония начала строительства Минского международного выставочного центра, сообщили в пресс-службе...
 
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