Как сложилась судьба «Беркута», не сумевшего разогнать Евромайдан шесть лет назад

Источник материала: Tut.by

Беспрецедентно жесткие действия белорусских силовиков во время подавления протестов стали для многих шоком: столь массового и долгосрочного насилия не было в новейшей истории Беларуси никогда. Само собой напрашивается сравнение с событиями украинского Евромайдана в 2013—2014 годах и его главным «силовым» символом — спецподразделением «Беркут». 42.TUT.BY пробует разобраться, какая судьба постигла печально известный украинский отряд и его личный состав, тем более что некоторых бойцов подразделения в этом году заметили в Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что такое «Беркут»

Как и большинство подобных подразделений, «Беркут» стал преемником советского ОМОНа. В 80-е годы прошлого века Советский Союз вошел в череду кризисов — экономического, социального, национального, экологического, — и обстановка в стране начала накаляться. С одной стороны, в быстро беднеющем СССР резко пошел вверх уровень преступности, с другой — люди стали все громче заявлять о своих правах, выходя на улицы.

Казалось бы, в Союзе для усмирения недовольных в стране есть огромная Советская армия — но бросать военных на разгон демонстраций опасно, они не имеют специальной подготовки, и все может закончиться большой кровью (как в Тбилиси в 1989 году). Против преступности военные тоже показывают себя не очень.

В этих условиях назрел спрос на «особую» милицию: хорошо подготовленную и экипированную, освобожденную от патрульно-постовой «рутины». В итоге в октябре 1988 года при МВД Советского Союза создали 19 отрядов милиции особого назначения — сначала в РСФСР, БССР и УССР, затем в Латвии и Литве. В новые части попадали не только милиционеры, но и спецназовцы, часто — с афганским опытом.



Фото: wikipedia.org

Как известно, распад советского государства омоновцам предотвратить не удалось, и нескольким республикам экс-СССР досталось по свеженькому ОМОНу. Прибалтийские страны от этой перспективы отказались, рижские и вильнюсские омоновцы большей частью эвакуировались в Россию еще до Беловежских соглашений. А вот Россия, Украина и Беларусь свои отряды ОМОНа расформировывать не стали — в итоге украинские подразделения и стали «Беркутом».

Задачи «беркутовцев» в общем ничем не отличались от других аналогичных отрядов: с одной стороны, борьба с организованной преступностью, с другой — охрана мероприятий и подавление разного рода протестов. Против преступников — пистолеты, автоматы, наручники, снайперские винтовки, автотранспорт. Против протестующих — щиты, дубинки, водометы, дробовики с резиновыми пулями и тому подобное нелетальное вооружение.

«Беркут» до Евромайдана и во время него

Всего «беркутовцев» было от трех до четырех тысяч человек — два полка, семь батальонов и 19 рот (в каждом регионе по подразделению, полки — в Киеве и Киевской области). В последующие годы отряд занимался и задержанием преступников, и разгоном акций. Так, в 2011 году в Одессе бойцы «Беркута» участвовали в задержании чеченского киллера Аслана Дикаева, при этом один сотрудник спецподразделения погиб (сам Дикаев тогда ушел, но через некоторое время его нашли и убили в ходе штурма гостиницы , «Беркут» также принимал участие).

Отметились «беркутовцы» и в жестких разгонах мероприятий, причем задолго до Евромайдана. Еще в 1995 году скончался деятель ныне упраздненной церкви, Святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины Владимир (Романюк). Сторонники покойного, среди которых были члены организации УНА-УНСО, попытались похоронить его в киевском соборе Святой Софии, «Беркут» разогнал демонстрацию.

А в 2007 году в Киеве «беркутовцы» разогнали акцию протестующих против подорожания проезда в общественном транспорте.

Разумеется, бойцы «Беркута» присутствовали во время первого Майдана 2004−2005 годов («оранжевой революции»), однако тогда никаких жестких задержаний и избиений не было, сотрудники спецподразделения просто стояли и наблюдали.

В событиях же Евромайдана 2013−2014 годов «Беркут» сыграл одну из главных ролей. Собственно, активная стадия событий началась после того, как 30 ноября несколько сотен силовиков, среди которых главную роль играл «Беркут», снесли палаточный лагерь сторонников евроинтеграции (среди которых было множество студентов) на площади Независимости в Киеве. Вытеснением с площади не ограничились, многих людей жестоко избили дубинками. Задержанных было всего несколько десятков, но крайне жестокий разгон вызвал сначала шок, а потом массовое возмущение. Противостояние резко обострилось.



Фото: Reuters

Во время событий декабря 2013 — февраля 2014 года «Беркут» стал главной опорой режима Виктора Януковича, становым хребтом проправительственных сил на улицах Институтской и Грушевского. Многие воспринимали противостояние правительства и сторонников евроинтеграции именно как «Майдан против „Беркута“».

Градус противостояния день ото дня нарастал, щиты и дубинки сменились водометами, резиновыми пулями, газовыми и светошумовыми гранатами. В конце января появились первые погибшие — от пуль и картечи 12-го калибра, включая спецпатроны .

18 февраля люди начали гибнуть уже десятками, попытки штурма «Беркутом» баррикад Майдана провалились . 20 февраля начался расстрел протестующих неизвестными снайперами , число погибших составило около 100 человек — «дело снайперов» не закончено до сих пор.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Беркутовцы» штурмовали баррикады Майдана, но безуспешно. Тогда же погибли, и тоже от огнестрела , первые «беркутовцы». Во Львове базу «Беркута» подожгли, двое погибли . Дальнейшее известно: Янукович капитулировал и бежал в Россию, Евромайдан победил.

Украина без «Беркута» и «Беркут» без Украины

Кем бы ни были снайперы , виновные в десятках смертей в Киеве, как бы ни был очевиден факт, что и среди силовиков были погибшие, в том числе от выстрелов, — для многих украинцев именно «Беркут» стал символом произошедшего кровавого кошмара. Уже 25 февраля 2014 года исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал указ «Про ликвидацию специальных подразделений милиции гражданской безопасности „Беркут“».

«Я основал новое подразделение. Его функции и философия совершенно иные», — рассказал Аваков. Вскоре появились сведения, что министр против того, чтобы давать новому отряду «животное» название , и вообще есть вероятность, что подразделение будет безымянным.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Еще до этого, 19 февраля, когда самая горячая фаза боев на Майдане продолжалась, сложил оружие и присягнул на верность народу Украины тернопольский отряд «Беркута». 24 февраля встали на колени «беркутовцы» из Луцка, 25 февраля — львовский отряд . Однако, например, с киевской базы отряда ушли, прихватив оружие , 35 бойцов.

Но в Крыму уже пошли своим путем. Глава севастопольского городского управления (созданного буквально только что органа исполнительной власти Севастополя) Алексей Чалый пригласил всех желающих «беркутовцев» в город. Разумеется, первыми «откликнулись» бойцы крымского «Беркута» — в количестве 150 человек они ездили подавлять протест в Киев и еще 22 февраля вернулись домой.

Теперь они назывались специальным муниципальным подразделением милиции «Беркут» и приняли деятельное участие в переходе полуострова под власть России. Скорее всего, за следующие дни в Крыму очутилось некоторое количество «беркутовцев» из других регионов — так, в базе данных «Миротворец» есть данные на человека, о котором написано, что ранее он служил в черниговском «Беркуте», а сейчас в крымском отряде. Сообщалось и о бойцах донецкого «Беркута», отправившихся в Крым .



Фото: wikipedia.org

В России также сразу предложили трудоустроить «Беркут» и дать бойцам гражданство — с такой инициативой еще 25 февраля выступил депутат от «Справедливой России» Сергей Миронов. Идею оценили не все россияне.

А уже 14 марта, когда «вежливые люди» заняли Крым, генконсул в Симферополе заявил о «нескольких сотнях» бойцов «Беркута», которые уже получают российские паспорта. Через три недели появились даже планы создать из «беркутовцев» в Москве отдельный батальон из 200−300 человек. Судя по тому, что все российские и пророссийские «потомки» отряда носили также имя «Беркут», подразделение так и не сформировали.

30 мая 2014 года 10 «беркутовцев» привел к российской присяге тогдашний министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, рассказав, что еще 92 бойца отряда вскоре встанут с присягающими в один строй, а 42 пойдут в другие подразделения.

Логично, что после начала военных действий на юго-востоке Украины свои «Беркуты» появились в непризнанных ЛНР и ДНР. Существуют они и по сей день под названием ОМОН «Беркут» . Крымский отряд в 2016 году стал спецподразделением Росгвардии «ОМОН „Беркут“».

Некоторые бойцы «Беркута» карьеру силовиков решили не продолжать. Сообщалось о 12 семьях сотрудников отряда, осевших в Астрахани, — один из них записал видеообращение , где с горечью рассказал, что «беркутовцам» обещали золотые горы, а в итоге кинули.

Это, кстати, довольно обычное дело, в том числе в плане психологии. Людмила Зенич (Гребень), украинский психотерапевт, которая проводила групповые консультации с сотрудниками «Беркута», рассказывала :

— В первую очередь это были растерянные люди. Самые подонки, которые отдавали приказы, сбежали. Остались те, кто их выполнял. Они были растеряны и не понимали, как произошла революция. В них была и растерянность, и досада, и чувство вины. А потом — и чувство предательства со стороны своих же товарищей.

Тем не менее многие силовики и после всех событий полагали, что делали все во имя хорошей цели.

— То есть они считают, что делают полезное дело, избивая людей? — спросил журналист у Людмилы Зенич (Гребень).

— Да. Они искренне думают, что сражаются с исчадием ада и вообще они на стороне добра. Силовики так и характеризуют свою работу — что сражаются они за добро. Нужно понимать, что среди руководящего состава есть сознательные садисты. И именно они руководят подчиненными ребятами. Часть из них в Украине арестовали, часть сбежала — и некоторых видели на подавлении протестов в Москве и в Минске (журналисты уже не раз обнаруживали бывших «беркутовцев» среди белорусского ОМОНа. — Прим. Reform.by).

Что касается «беркутовцев», которые остались в Украине, то отряд «Беркут» никогда уже восстановлен не был. Как и заявлял ранее Аваков, на смену пришел «безымянный спецназ», весьма децентрализованный. Единой организации со звучным названием больше не было, появились роты, батальоны и полки Патрульной службы милиции (потом полиции) особого назначения Украины.

При этом к личному составу «Беркута» у новых властей Украины особых претензий не оказалось. Речь шла о заведении уголовных дел на ответственных за гибель людей — но не о том, что всех бойцов отряда необходимо наказать. «Может, нас и расформировали, но ведь не уволили из МВД», — сказал журналисту один из бывших бойцов. Впрочем, бывшими многие из них оставались недолго.

Украина спешно реформировала части МВД, на юго-востоке начинались боевые действия, и уже через пару месяцев в новосозданных частях воевали в том числе «беркутовцы». Упоминалось, например, о сотрудниках расформированного отряда в батальоне «Полтава» . Известной стала история «киборга-беркута» по кличке Хват, ставшего снайпером в батальоне «Азов» (причем до этого он, судя по всему, успел послужить в России).

Офицер Олег Янишевский, которого позже обвинят как одного из организаторов расстрела протестующих на Институтской, до ареста успеет повоевать под Славянском и получить статус участника военных действий. А двое обвиняемых в пытках на Грушевского «беркутовцев» оставались служить в Нацполиции и в 2017 году.

Как сложилась судьба известных сотрудников «Беркута»

Полковник Сергей Кусюк

Сергей Кусюк, бывший замкомполка Беркута. Пытался разогнать Майдан в Киеве. Теперь тут https://t.co/AY9SVkImZ4 pic.twitter.com/8O5Bj4KdsY — Алексей Венедиктов (@aavst) August 3, 2019

Самым колоритным и известным «беркутовцем», безусловно, является полковник Сергей Кусюк, заместитель командующего киевским подразделением. Медийная известность пришла к нему еще до Евромайдана, в 2012 году, когда он в штатском руководил разгоном протестующих из партии «Демократический альянс».

Во время Евромайдана Кусюк с подчиненными участвовал в том самом разгоне 29 ноября, после которого масштабы протеста резко выросли. Впоследствии он дал интервью, в котором возложил ответственность за произошедшее на провокаторов из числа протестующих.

С ноября 2013 по февраль 2014 года Сергей Кусюк принимал активнейшее участие в противостоянии, а после бегства Януковича сам бежал в Россию. В апреле 2017 года Генпрокуратура Украины попросила российских коллег задержать экс-«беркутовца» до получения требования о выдаче, так как Кусюку предъявлено обвинение как минимум по пяти статьям. Российская сторона выдавать офицера отказалась , мотивируя, что у него уже есть гражданство РФ.

В России Сергей Кусюк, как выяснилось в июне того же 2017 года, работу менять не стал — он засветился в процессе разгона протестов в Москве, уже как офицер Росгвардии.

Двумя годами позже полковника вновь заметили разгоняющим протесты в российской столице. Судя по всему, Кусюк и сейчас служит в рядах росгвардейцев.

Дело о расстреле и его фигуранты

3 апреля 2014 года Арсен Аваков назвал имя того, кто, по его мнению, командовал снайперами на Майдане — командир спецроты «Беркута» майор милиции Дмитрий Садовник. Последний, кстати, никуда до того момента не сбежал и 22 апреля отправился под арест .



Дмитрий Садовник. Скриншот из видео

В сентябре меру пресечения изменили на домашний арест, и на этот раз Садовник все-таки сбежал . Впоследствии появилась информация , что, как и Сергей Кусюк, он получил российское гражданство и потому не может быть выдан Украине. Правда, в отличие от полковника Кусюка, в России Садовник не светился (официального комментария по предоставлению ему российского паспорта также не было), так что теоретически он может находиться вообще где угодно.

В 2015 году Генпрокуратура Украины объявила о том, что все причастные к стрельбе на Майдане установлены — в их числе пять сотрудников «Беркута» , не считая Садовника. Ведомство назвало фамилии Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Никто из них территорию Украины не покидал (Янишевский, как мы уже писали выше, успел повоевать на украинской стороне под Славянском), и к лету 2015 года всех арестовали.

Пятеро проходили по одному делу — однако найти безоговорочные доказательства виновности «беркутовцев» так и не смогли. В 2019 году Тамтуру и Маринченко перевели под домашний арест, а 28 декабря 2019 года в рамках обмена «всех на всех» в «нормандском формате» отправили пятерых «беркутовцев» в непризнанные республики ДНР и ЛНР. В феврале Сергей Тамтура и Олег Янишевский предпочли вернуться в Киев , заявив, что будут бороться за честное имя «Беркута».

Оправдал суд также бойца харьковского спецподразделения Андрея Хандрыкина, обвинявшегося в пытках и издевательствах над активистами Евромайдана в январе 2014 года. Сам Хандрыкин служит в Национальной полиции Украины.

«Беркутовцы» в Беларуси

Долгое время о сотрудниках «Беркута» в Беларуси ничего известно не было. Информация появилась лишь в 2017 году, когда появились первые расследования редактора белорусской службы международного разведывательного сообщества InformNapalm Дениса Ивашина. По его информации, в Беларуси оказались преимущественно экс-бойцы николаевского «Беркута».

Тогда прозвучали фамилии Сергея Гавриляка, Сергея Панасенко и Николая Стогорняка. Расследователь сделал вывод, что все трое не стали менять специальность, устроились в белорусские силовые структуры и засветились еще на разгонах «маршев нетунеядцев» — последних крупных белорусских протестов до выборов-2020.

В 2020 году тот же Денис Ивашин продолжил изыскания, опубликовав в газете «Новы Час» расследование об экс-«беркутовцах» в рядах белорусских силовиков. Так, по мнению Ивашина, Сергей Панасенко непосредственно причастен к задержанию уже в июле 2020 года Александра и Виктора Кувшиновых.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Появились новые данные и по Сергею Гавриляку, по состоянию на 2020 год он также продолжал находиться в рядах силовиков Беларуси. Добыл Денис Ивашин и несколько новых имен: Анатолия Примака — ранее николаевский «Беркут», теперь спецвзвод ОМОНа (он оказался одним из тех, кто не явился в качестве свидетеля на суд по делу анархиста Миколы Дедка ), а также Дмитрия Анцупова (николаевский «Беркут», теперь инспектор отдела спецподготовки минского ОМОНа).

Во второй части расследования для «Новага Часу» Ивашин выявил еще двоих николаевских «беркутовцев» — Владимира Дидыка (в отличие от остальных, он служит вне Минска, в гомельском ОМОНе) и Сергея Киминчижи — пока единственного, кто не имеет отношения к Николаеву (он экс-сотрудник одесского «Беркута» и имел отношение к задержанию «диджеев перемен» Владислава Соколовского и Кирилла Галанова).

Выводы

Исходя из всего, что нам известно, попробуем обобщить — что же случилось с бывшими сотрудниками украинского «Беркута» после расформирования соединения.

Исходить, конечно, придется из примерных цифр. Так, есть информация, что:

приблизительная численность спецподразделения на 2014 год — 4000 человек;

приблизительная численность подразделения Росгвардии «ОМОН „Беркут“» — 400 человек на весну 2014 года и до 800−1000 человек в перспективе;

на весну 2014 года и до 800−1000 человек в перспективе; численность сотрудников «Беркута» в других частях МВД России вряд ли превышает несколько десятков человек;

скорее всего, таков же порядок численности ОМОНа «Беркут» в непризнанных ЛНР и ДНР;

известно о наличии единичных «беркутовцев» в Беларуси.

Итак, мы предполагаем, что значительное большинство личного состава экс-«Беркута» осталось в пределах Украины. При этом некоторый неизвестный процент мог отказаться от эмиграции, но покинуть ряды силовиков и сменить профессию. Вряд ли это могла быть значительная доля бойцов, учитывая, что дела против сотрудников «Беркута» заводились точечно, а смена занятия для профессионала (а в спецподразделениях вряд ли служат дилетанты) часто весьма болезненна.

Вторая по численности часть «беркутовцев», безусловно, отправилась в Россию. При этом мы полагаем, что сравнительно большой процент из них служит в Крыму — если бы в других регионах действительно нашлось хотя бы несколько сотен бойцов экс-«Беркута», то наверняка был бы создан, как и планировалось, хотя бы один батальон.

При этом очень сомнительно, что части бы присвоили другое название. Поэтому количество экс-сотрудников спецподразделения, дислоцированных вне Крыма, скорее всего, невелико. Численность крымского ОМОНа «Беркут» планировалось довести до 800−1000 человек, но неясно, исключительно ли это бывшие «беркутовцы» или другие обученные бойцы (второе вероятнее — все-таки годы идут).

О «беркутовцах» из непризнанных республик можно сказать, что их сравнительно ничтожный процент как от оставшихся в Украине, так и от перебравшихся в Крым.

В Беларуси, пока не известно точно обратное, мы предполагаем присутствие единичных бойцов, возможно 10−20 человек.