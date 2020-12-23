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Как сложилась судьба «Беркута», не сумевшего разогнать Евромайдан шесть лет назад
Источник материала: Tut.by
Беспрецедентно жесткие действия белорусских силовиков во время подавления протестов стали для многих шоком: столь массового и долгосрочного насилия не было в новейшей истории Беларуси никогда. Само собой напрашивается сравнение с событиями украинского Евромайдана в 2013—2014 годах и его главным «силовым» символом — спецподразделением «Беркут». 42.TUT.BY пробует разобраться, какая судьба постигла печально известный украинский отряд и его личный состав, тем более что некоторых бойцов подразделения в этом году заметили в Беларуси.
Что такое «Беркут»
Как и большинство подобных подразделений, «Беркут» стал преемником советского ОМОНа. В 80-е годы прошлого века Советский Союз вошел в череду кризисов — экономического, социального, национального, экологического, — и обстановка в стране начала накаляться. С одной стороны, в быстро беднеющем СССР резко пошел вверх уровень преступности, с другой — люди стали все громче заявлять о своих правах, выходя на улицы.
Казалось бы, в Союзе для усмирения недовольных в стране есть огромная Советская армия — но бросать военных на разгон демонстраций опасно, они не имеют специальной подготовки, и все может закончиться большой кровью (как в Тбилиси в 1989 году). Против преступности военные тоже показывают себя не очень.
В этих условиях назрел спрос на «особую» милицию: хорошо подготовленную и экипированную, освобожденную от патрульно-постовой «рутины». В итоге в октябре 1988 года при МВД Советского Союза создали 19 отрядов милиции особого назначения — сначала в РСФСР, БССР и УССР, затем в Латвии и Литве. В новые части попадали не только милиционеры, но и спецназовцы, часто — с афганским опытом.
Как известно, распад советского государства омоновцам предотвратить не удалось, и нескольким республикам экс-СССР досталось по свеженькому ОМОНу. Прибалтийские страны от этой перспективы отказались, рижские и вильнюсские омоновцы большей частью эвакуировались в Россию еще до Беловежских соглашений. А вот Россия, Украина и Беларусь свои отряды ОМОНа расформировывать не стали — в итоге украинские подразделения и стали «Беркутом».
Задачи «беркутовцев» в общем ничем не отличались от других аналогичных отрядов: с одной стороны, борьба с организованной преступностью, с другой — охрана мероприятий и подавление разного рода протестов. Против преступников — пистолеты, автоматы, наручники, снайперские винтовки, автотранспорт. Против протестующих — щиты, дубинки, водометы, дробовики с резиновыми пулями и тому подобное нелетальное вооружение.
«Беркут» до Евромайдана и во время него
Всего «беркутовцев» было от трех до четырех тысяч человек — два полка, семь батальонов и 19 рот (в каждом регионе по подразделению, полки — в Киеве и Киевской области). В последующие годы отряд занимался и задержанием преступников, и разгоном акций. Так, в 2011 году в Одессе бойцы «Беркута»
Отметились «беркутовцы» и в жестких разгонах мероприятий, причем задолго до Евромайдана. Еще в 1995 году скончался деятель ныне
А в 2007 году в Киеве «беркутовцы»
Разумеется, бойцы «Беркута» присутствовали во время первого Майдана 2004−2005 годов («оранжевой революции»), однако тогда никаких жестких задержаний и избиений не было, сотрудники спецподразделения
В событиях же Евромайдана 2013−2014 годов «Беркут» сыграл одну из главных ролей. Собственно, активная стадия событий началась после того, как 30 ноября несколько сотен силовиков, среди которых главную роль играл «Беркут»,
Во время событий декабря 2013 — февраля 2014 года «Беркут» стал главной опорой режима Виктора Януковича, становым хребтом проправительственных сил на улицах Институтской и Грушевского. Многие воспринимали противостояние правительства и сторонников евроинтеграции именно как «Майдан против „Беркута“».
Градус противостояния день ото дня нарастал, щиты и дубинки сменились водометами, резиновыми пулями, газовыми и светошумовыми гранатами. В конце января появились первые погибшие — от пуль и картечи 12-го калибра,
18 февраля люди начали гибнуть уже десятками, попытки штурма «Беркутом» баррикад Майдана
«Беркутовцы» штурмовали баррикады Майдана, но безуспешно. Тогда же погибли,
Украина без «Беркута» и «Беркут» без Украины
«Я основал новое подразделение. Его функции и философия совершенно иные», —
Еще до этого, 19 февраля, когда самая горячая фаза боев на Майдане продолжалась,
Но в Крыму уже пошли своим путем. Глава севастопольского городского управления (созданного буквально только что органа исполнительной власти Севастополя) Алексей Чалый
Теперь они назывались специальным муниципальным подразделением милиции «Беркут» и приняли деятельное участие в переходе полуострова под власть России. Скорее всего, за следующие дни в Крыму очутилось некоторое количество «беркутовцев» из других регионов — так, в базе данных «Миротворец» есть данные на человека, о котором написано, что ранее он служил в черниговском «Беркуте», а сейчас в крымском отряде. Сообщалось и о бойцах донецкого «Беркута»,
В России также сразу предложили трудоустроить «Беркут» и дать бойцам гражданство — с такой инициативой еще 25 февраля
А уже 14 марта, когда «вежливые люди» заняли Крым, генконсул в Симферополе
30 мая 2014 года 10 «беркутовцев»
Логично, что после начала военных действий на юго-востоке Украины свои «Беркуты» появились в непризнанных ЛНР и ДНР. Существуют они и по сей день под названием
Некоторые бойцы «Беркута» карьеру силовиков решили не продолжать. Сообщалось о 12 семьях сотрудников отряда, осевших в Астрахани, — один из них
Это, кстати, довольно обычное дело, в том числе в плане психологии. Людмила Зенич (Гребень), украинский психотерапевт, которая проводила групповые консультации с сотрудниками «Беркута»,
— В первую очередь это были растерянные люди. Самые подонки, которые отдавали приказы, сбежали. Остались те, кто их выполнял. Они были растеряны и не понимали, как произошла революция. В них была и растерянность, и досада, и чувство вины. А потом — и чувство предательства со стороны своих же товарищей.
Тем не менее многие силовики и после всех событий полагали, что делали все во имя хорошей цели.
— То есть они считают, что делают полезное дело, избивая людей? —
— Да. Они искренне думают, что сражаются с исчадием ада и вообще они на стороне добра. Силовики так и характеризуют свою работу — что сражаются они за добро. Нужно понимать, что среди руководящего состава есть сознательные садисты. И именно они руководят подчиненными ребятами. Часть из них в Украине арестовали, часть сбежала — и некоторых видели на подавлении протестов в Москве и в Минске (журналисты уже не раз обнаруживали бывших «беркутовцев» среди белорусского ОМОНа. — Прим. Reform.by).
Что касается «беркутовцев», которые остались в Украине, то отряд «Беркут» никогда уже восстановлен не был. Как и заявлял ранее Аваков, на смену пришел «безымянный спецназ», весьма децентрализованный. Единой организации со звучным названием больше не было, появились роты, батальоны и полки Патрульной службы милиции (потом полиции) особого назначения Украины.
При этом к личному составу «Беркута» у новых властей Украины особых претензий не оказалось. Речь шла о заведении уголовных дел на ответственных за гибель людей — но не о том, что всех бойцов отряда необходимо наказать. «Может, нас и расформировали, но ведь не уволили из МВД», —
Украина спешно реформировала части МВД, на юго-востоке начинались боевые действия, и уже через пару месяцев в новосозданных частях воевали в том числе «беркутовцы». Упоминалось, например, о сотрудниках расформированного отряда
Офицер Олег Янишевский, которого позже обвинят как одного из организаторов расстрела протестующих на Институтской, до ареста
Как сложилась судьба известных сотрудников «Беркута»
Полковник Сергей Кусюк
Самым колоритным и известным «беркутовцем», безусловно, является полковник Сергей Кусюк, заместитель командующего киевским подразделением. Медийная известность пришла к нему еще до Евромайдана, в 2012 году, когда он в штатском руководил
Во время Евромайдана Кусюк с подчиненными участвовал в том самом разгоне 29 ноября, после которого масштабы протеста резко выросли. Впоследствии он дал интервью, в котором
С ноября 2013 по февраль 2014 года Сергей Кусюк принимал активнейшее участие в противостоянии, а после бегства Януковича сам бежал в Россию. В апреле 2017 года Генпрокуратура Украины попросила российских коллег задержать экс-«беркутовца» до получения требования о выдаче, так как Кусюку предъявлено обвинение как минимум по пяти статьям. Российская сторона выдавать офицера
В России Сергей Кусюк, как выяснилось в июне того же 2017 года, работу менять не стал — он
Двумя годами позже полковника
Дело о расстреле и его фигуранты
3 апреля 2014 года Арсен Аваков
В сентябре меру пресечения изменили на домашний арест, и на этот раз Садовник все-таки
В 2015 году Генпрокуратура Украины объявила о том, что все причастные к стрельбе на Майдане установлены — в их числе
Пятеро проходили по одному делу — однако найти безоговорочные доказательства виновности «беркутовцев» так и не смогли. В 2019 году Тамтуру и Маринченко перевели под домашний арест, а 28 декабря 2019 года в рамках обмена «всех на всех» в «нормандском формате»
«Беркутовцы» в Беларуси
Долгое время о сотрудниках «Беркута» в Беларуси ничего известно не было. Информация появилась лишь в 2017 году, когда появились
Тогда прозвучали фамилии Сергея Гавриляка, Сергея Панасенко и Николая Стогорняка. Расследователь сделал вывод, что все трое не стали менять специальность, устроились в белорусские силовые структуры и засветились еще на разгонах «маршев нетунеядцев» — последних крупных белорусских протестов до выборов-2020.
В 2020 году тот же Денис Ивашин продолжил изыскания,
Появились новые данные и по Сергею Гавриляку, по состоянию на 2020 год он также продолжал находиться в рядах силовиков Беларуси. Добыл Денис Ивашин и несколько новых имен: Анатолия Примака — ранее николаевский «Беркут», теперь спецвзвод ОМОНа (он оказался одним из тех, кто не явился в качестве свидетеля на суд по делу анархиста
Во второй части расследования для «Новага Часу» Ивашин
Выводы
Исходя из всего, что нам известно, попробуем обобщить — что же случилось с бывшими сотрудниками украинского «Беркута» после расформирования соединения.
Исходить, конечно, придется из примерных цифр. Так, есть информация, что:
Итак, мы предполагаем, что значительное большинство личного состава экс-«Беркута» осталось в пределах Украины. При этом некоторый неизвестный процент мог отказаться от эмиграции, но покинуть ряды силовиков и сменить профессию. Вряд ли это могла быть значительная доля бойцов, учитывая, что дела против сотрудников «Беркута» заводились точечно, а смена занятия для профессионала (а в спецподразделениях вряд ли служат дилетанты) часто весьма болезненна.
Вторая по численности часть «беркутовцев», безусловно, отправилась в Россию. При этом мы полагаем, что сравнительно большой процент из них служит в Крыму — если бы в других регионах действительно нашлось хотя бы несколько сотен бойцов экс-«Беркута», то наверняка был бы создан, как и планировалось, хотя бы один батальон.
При этом очень сомнительно, что части бы присвоили другое название. Поэтому количество экс-сотрудников спецподразделения, дислоцированных вне Крыма, скорее всего, невелико. Численность крымского ОМОНа «Беркут»
О «беркутовцах» из непризнанных республик можно сказать, что их сравнительно ничтожный процент как от оставшихся в Украине, так и от перебравшихся в Крым.
В Беларуси, пока не известно точно обратное, мы предполагаем присутствие единичных бойцов, возможно 10−20 человек.
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Через три дня после бегства Януковича «Беркут» перестал существовать. Но не совсем.
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