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США ввели визовые ограничения за подрыв демократии в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
США ввели визовые ограничения за подрыв демократии в Беларуси
Ограничения коснутся 39 лиц.
Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, причастных к подрыву белорусской демократии,
«Государственный департамент предпринял шаги, ... определив 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии, и ввел визовые ограничения в их отношении», - говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом.
Всего на сегодня под такими ограничениями в этой связи находятся 63 человека, говорится в документе.
Напомним, государства ЕС ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
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Ограничения коснутся 39 лиц.
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