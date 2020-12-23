Блудный Бабич. Ненавистный посол возвращается к Лукашенко?

Первого заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича могут вернуть на белорусское направление, пишет политолог Илья Гращенков. По мнению эксперта, возвращение Бабича в белорусское посольство может означать для президента Лукашенко только одно — скорую отставку. Впрочем, Михаила Викторовича прочат и на другие знаковые должности — полпредом на Северный Кавказ или министром экономики, пишет svpressa.ru Первого заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича могут вернуть на белорусское направление, пишетПо мнению эксперта, возвращение Бабича в белорусское посольство может означать для президента Лукашенко только одно — скорую отставку. Впрочем, Михаила Викторовича прочат и на другие знаковые должности — полпредом на Северный Кавказ или министром экономики,svpressa.ru





Кандидатура Михаила Бабича, утверждает Гращенков, рассматривается на должность спецпредставителя президента по сотрудничеству с Беларусью и на пост главы посольства. Ранее, с 2018 по 2019 годы, Бабич уже работал послом РФ в республике, но вскоре был снят с должности из-за разладов с Александром Лукашенко.





— Главной рекомендацией (почти требованием) в случае назначения Бабича станет желание поскорее убрать действующего президента республики, — подчеркивает политолог.





Российские и белорусские силовики будут помогать друг-другу разгонять протесты

Действительно, Михаил Бабич в бытность послом РФ позволял себе критиковать первое лицо и обострять проблемы в отношениях двух стран. Вел себя жестко и говорил прямолинейно, что очевидно раздражало президента Белоруссии.





Валерий Карбалевич. — Он должен был провести ревизию отношений и убедить официальный — Михаил Бабич был не просто послом. Он приехал в роли дипломатического спецназа Кремля по наведению порядка в отношениях с Беларусью, — охарактеризовал экс-посла белорусский политолог. — Он должен был провести ревизию отношений и убедить официальный Минск действовать в рамках тех представлений о двусторонних отношениях, которые были в Кремле. Бабич действовал напористо — я бы сказал, на грани фола. Некоторые его высказывания можно было рассматривать как оскорбительные в отношении Лукашенко.





Эксперт подчеркивает, Бабича сняли по личной просьбе президента.





— Его поведение сразу привело к острому конфликту с официальным Минском, и в конце концов Бабича отозвали. Это удивительно — обычно Путин редко идет на уступки под давлением, — обратил внимание Карбалевич. — Во внутренней политике России кадровые решения на основе общественного мнения или публикаций в СМИ не принимались — в случае с Бабичем Лукашенко настоял на своем.





Попытки согласовать с Минском кандидатуру ненавистного Бабича, если таковые будут, могут трактоваться как четкий сигнал Кремля о необходимости придерживаться договоренностей.





— Смотря на какую позицию его поставят, — говорит Карбалевич. — Не думаю, что официальный Минск согласует кандидатуру Бабича на пост главы посольства и даст агреман. Если это будет какая-то должность в СНГ — кому сейчас интересно СНГ — то такое назначение мало что поменяет.





За последние годы в Беларуси сменилось три российских посла: Александр Суриков, Михаил Бабич и действующий глава посольства Дмитрий Мезенцев. По назначениям можно понять, как выстраивались приоритеты Кремля на белорусском направлении.





— Дмитрий Мезенцев — посол в полном смысле этого слова. Он гораздо более серьезный, чем посол Александр Суриков, который был до Бабича. Суриков позволял себе высказывания, которые, мягко говоря, вызывали удивление. Присылая такого посла как Суриков, Москва давала понять, что белорусское направление для нее не приоритетное. Появление Бабича, напротив, говорило о том, что удельный вес темы отношений с Беларусью для Кремля значительно вырос.

Мезенцев нечто среднее между Суриковым и Бабичем

— он гораздо серьезней, демонстрирует влияние — как свое, так и России, а с другой стороны — очень дипломатичный, не допускает грубых реплик, которые бы обижали официальный Минск. Мезенцев выдерживает линию Москвы, но и не вступает в конфликт. Если Бабич был конфликтогенным фактором в отношениях — обострял проблемы, которые были, то Мезенцев, наоборот, сглаживает углы, — подытожил Валерий Карбалевич.



