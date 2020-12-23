ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Экономический суд Минска подана жалоба на лишение портала TUT.by статуса сетевого издания

23.12.2020 19:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Экономический суд Минска 23 декабря подана апелляционная жалоба на лишение портала TUT.by статуса сетевого издания, сообщила БелаПАН генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина.

В Экономический суд Минска подана жалоба на лишение портала TUT.by статуса сетевого издания

«Жалобу направили сегодня по почте заказным письмом, — сказала она. — Ее довольно сложно воспроизвести, это пять листов. Если кто-то следил за процессом, мы приводим в основном те же аргументы, к которым, как мы считаем, суд первой инстанции должен был прислушаться, но не прислушался».

После получения письма, по словам Чекиной, подателю жалобы должны выслать определение о назначении дела к слушанию. «В какие сроки это будет, трудно сказать, это зависит от их загрузки», — отметила гендиректор компании.

29 сентября Министерство информации сообщило о приостановке с 1 октября до 30 декабря выпуска сетевого издания TUT.by на основании подписанного в тот же день приказа. Поводом для этого стал иск Мининформа в Экономический суд столицы о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by в связи с вынесением четырех письменных предупреждений с 7 августа по 15 сентября.

Начавшийся 8 октября судебный процесс был приостановлен до рассмотрения в Верховном суде иска «ТУТ БАЙ МЕДИАЙ» о признании недействительными трех из четырех предупреждений Мининформа (по первому из предупреждений срок обжалования к тому моменту истек).

12 ноября компании удалось добиться в ВС отмены предупреждения за один материал, однако те, что остались в силе, дали возможность продолжить процесс о лишении TUT.by статуса СМИ.

На основном заседании 3 декабря адвокат Татьяна Шпилевская, выступавшая в интересах Мининформа, детализировала аргументацию, почему министерство считает, что опубликованная порталом недостоверная информация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях и наносит вред государственным интересам.

Защитник «ТУТ БАЙ МЕДИА» адвокат Сергей Зикрацкий не согласился с тем, что Мининформ доказал нанесение вреда госинтересам публикациями портала. Он также заявил, что лишение TUT.by статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси, поскольку это идет вразрез с Концепцией информационной безопасности, гласящей, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Судья Иван Мойсейчик удовлетворил иск Мининформа и лишил портал TUT.by статуса средства массовой информации — сетевого издания.

После суда гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина сообщила БелаПАН, что это решение будет обжаловано, а если жалобу не удовлетворят, компания будет повторно регистрировать портал в качестве сетевого издания.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Экономический суд Минска 23 декабря подана апелляционная жалоба на лишение портала TUT.by статуса сетевого издания, сообщила БелаПАН генеральный директор ООО «ТУТ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Блудный Бабич. Ненавистный посол возвращается к Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика