В Экономический суд Минска подана жалоба на лишение портала TUT.by статуса сетевого издания

В Экономический суд Минска 23 декабря подана апелляционная жалоба на лишение портала TUT.by статуса сетевого издания, сообщила БелаПАН генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина.





«Жалобу направили сегодня по почте заказным письмом, — сказала она. — Ее довольно сложно воспроизвести, это пять листов. Если кто-то следил за процессом, мы приводим в основном те же аргументы, к которым, как мы считаем, суд первой инстанции должен был прислушаться, но не прислушался».

После получения письма, по словам Чекиной, подателю жалобы должны выслать определение о назначении дела к слушанию. «В какие сроки это будет, трудно сказать, это зависит от их загрузки», — отметила гендиректор компании.

29 сентября Министерство информации сообщило о приостановке с 1 октября до 30 декабря выпуска сетевого издания TUT.by на основании подписанного в тот же день приказа. Поводом для этого стал иск Мининформа в Экономический суд столицы о прекращении выпуска сетевого издания TUT.by в связи с вынесением четырех письменных предупреждений с 7 августа по 15 сентября.

Начавшийся 8 октября судебный процесс был приостановлен до рассмотрения в Верховном суде иска «ТУТ БАЙ МЕДИАЙ» о признании недействительными трех из четырех предупреждений Мининформа (по первому из предупреждений срок обжалования к тому моменту истек).

12 ноября компании удалось добиться в ВС отмены предупреждения за один материал, однако те, что остались в силе, дали возможность продолжить процесс о лишении TUT.by статуса СМИ.

На основном заседании 3 декабря адвокат Татьяна Шпилевская, выступавшая в интересах Мининформа, детализировала аргументацию, почему министерство считает, что опубликованная порталом недостоверная информация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях и наносит вред государственным интересам.

Защитник «ТУТ БАЙ МЕДИА» адвокат Сергей Зикрацкий не согласился с тем, что Мининформ доказал нанесение вреда госинтересам публикациями портала. Он также заявил, что лишение TUT.by статуса СМИ будет направлено против информационного суверенитета Беларуси, поскольку это идет вразрез с Концепцией информационной безопасности, гласящей, что в порядке достижения информационного суверенитета государство обеспечивает развитие национальных СМИ.

Судья Иван Мойсейчик удовлетворил иск Мининформа и лишил портал TUT.by статуса средства массовой информации — сетевого издания.

После суда гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина сообщила БелаПАН, что это решение будет обжаловано, а если жалобу не удовлетворят, компания будет повторно регистрировать портал в качестве сетевого издания.