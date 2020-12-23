Почобут: «Матушка Гавриила свой орден из рук Лукашенко однозначно заслужила»

Источник материала: Салiдарнасць

Журналист — о награждении настоятельницы Гродненского женского монастыря игуменьи Гавриилы орденом Франциска Скорины.





— Матушка Гавриила теперь орденоносец. Кто б что ни говорил, как бы ни возмущался, не верьте! — пишет Анджей Почобут. — Свой орден из рук Александра Лукашенко она однозначно заслужила.

Вопрос в другом: а почему Пушок без награды? Хоть бы и посмертно? Раз при жизни не оценили! Слабо?

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