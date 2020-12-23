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Почобут: «Матушка Гавриила свой орден из рук Лукашенко однозначно заслужила»
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналист — о награждении настоятельницы Гродненского женского монастыря игуменьи Гавриилы орденом Франциска Скорины.
— Матушка Гавриила теперь орденоносец. Кто б что ни говорил, как бы ни возмущался, не верьте! —
Вопрос в другом: а почему Пушок без награды? Хоть бы и посмертно? Раз при жизни не оценили! Слабо?
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Вопрос в другом: а почему Пушок без награды?
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