Huawei Nova 8 и Nova 8 Pro представлены официально. Цена - от 505 долларов

Источник материала: Tut.by

Huawei представила два новых смартфона практически топового класса — Nova 8 и Nova 8 Pro. Об этом сообщает FoneArena .



Nova 8

Nova 8 оснащается экраном на 6,57 дюйма (OLED, FHD+, 90 Гц) со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессором Kirin 985 5G, не менее 8/128 ГБ памяти, а также батареей емкостью в 3800 мАч с 66-ватнной проводной зарядкой. Основная камера состоит из модулей разрешением в 64 Мп, 8 Мп («ширик»), 2 Мп и 2 Мп. Фронтальный модуль — на 32 Мп.



Nova 8 Pro

Nova 8 Pro комплектуется дисплеем уже на 6,72 дюйма (FHD+, OLED, 120 Гц), таким же процессором Kirin 985 5G, от 8/128 ГБ памяти, батареей на 4000 мАч с аналогичной 66-ваттной зарядкой, а также встроенным в панель сканером отпечатков. Камера на задней стороне устройства включат датчики на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера сдвоенная — 32 Мп + 16 Мп.

Оба устройства работают на операционной системе Android 10 с оболочкой EMUI 11. Google-сервисы не предусмотрены.

В Китае за Nova 8 просят не менее 505 долларов, за Nova 8 Pro — от 610 долларов. О планах компании по выводу новинок на международный рынок пока не сообщается.

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