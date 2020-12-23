Что построят в Минске за 300 млн долларов из инвестпрограммы на следующий год?

Источник материала: Tut.by

Сколько денег из инвестпрограммы Минска на 2021 год и на что потратят? Проект документа предусматривает почти 302 млн долларов (в эквиваленте) на возведение объектов, из них почти 78 млн долларов направят на строительство третьей линии метро. На что еще потратят деньги, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Проект Инвестпрограммы на 2021 год предусматривает 774,5 млн рублей (почти 302 млн долларов) на возведение объектов, из них 200 млн рублей (почти 78 млн долларов) — кредитные ресурсы банка для строительства третьей линии метро. Об этом рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

— Основным принципом формирования инвестпрограммы будущего года стала концентрация бюджетных средств на объектах, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2021 году и имеющих высокую степень готовности, — рассказала председатель комитета.

Наиболее финансируемыми сферами программы являются транспорт (в том числе строительство новых станций Минского метрополитена) — 30% средств от общего объема, здравоохранение — 20%, образование — 16%, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки — 17%, благоустройство населенных пунктов — 12%.

На перечисленные сферы деятельности приходится около 95% от всего объема средств инвестпрограммы.

Если говорить о конкретных объектах, то, например, в сфере здравоохранения средства предлагают направить на строительство 15 объектов, пять из которых запланированы к вводу в эксплуатацию в 2021 году:

новое здание 9-й детской поликлиники;

детская поликлиника в Сухарево;

реконструкция корпусов Минского городского клинического онкологического диспансера со строительством нового корпуса;

реконструкция зданий детской инфекционной клинической больницы на улице Якубовского, 53;

центр хирургии и трансплантологии на улице Семашко.

В следующем году предусмотрены бюджетные средства Минска на проектирование и строительство 37 объектов образования, в том числе подлежащих вводу в эксплуатацию детских садов в жилом районе «Минск-Мир», в Масюковщине, школ в границах проспектов Дзержинского — Любимова, в микрорайоне Лошица-9, в составе Национального детского технопарка, а также на реконструкцию девяти межшкольных стадионов в каждом районе столицы.

Основным направлением финансирования в сфере жилищного строительства по-прежнему являются объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки с учетом строительства в их составе жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2021 году продолжат осваивать территории в микрорайонах Чижовка-6, 6а, Лошица-8.1, 8.2, в границах ул. Шаранговича — Горецкого, Шишкина — Кулешова.