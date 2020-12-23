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COVID-19: каковы перспективы вакцинирования Беларуси и чего ждать в 2021 году?
Источник материала: ОНТ
Одна из главных тем года – COVID-19. Новости пандемийного фронта продолжают поступать. Новый штамм вируса, так называемый британский, обнаружен уже в нескольких странах мира. Пристальное внимание теме уделяют в нашей стране. Президент лично посещает больницы. А вчера состоялось совещание, которое посвятили вакцинам. Каковы перспективы вакцинирования в нашей стране и чего ждать в 2021 году?
Об этом говорили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов, а также заведующий диагностическим отделением Минской городской клинической инфекционной больницы Игорь Гуцалюк.
Подробнее – в программе «ОбъективНо» на ОНТ.
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Одна из главных тем года – COVID-19. Новости пандемийного фронта продолжают поступать. Новый штамм вируса, так называемый британский, обнаружен уже в нескольких...
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