COVID-19: каковы перспективы вакцинирования Беларуси и чего ждать в 2021 году?

Источник материала: ОНТ

Одна из главных тем года – COVID-19. Новости пандемийного фронта продолжают поступать. Новый штамм вируса, так называемый британский, обнаружен уже в нескольких странах мира. Пристальное внимание теме уделяют в нашей стране. Президент лично посещает больницы. А вчера состоялось совещание, которое посвятили вакцинам. Каковы перспективы вакцинирования в нашей стране и чего ждать в 2021 году?

Об этом говорили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов, а также заведующий диагностическим отделением Минской городской клинической инфекционной больницы Игорь Гуцалюк.

Подробнее – в программе «ОбъективНо» на ОНТ.

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