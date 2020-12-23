Какие реформы нужны белорусам? Мнения экспертов

Источник материала: ОНТ

В этом високосном году как никогда трудно быть по-настоящему объективным. Эмоции зашкаливали. Поэтому особенно важно понять, какие же реформы нужны белорусам. Чего мы ждем от предстоящего народного собрания, и почему пока ещё так трудно слушать и слышать друг друга?

Об этом говорили гости программы «ОбъективНо» на ОНТ. В студии – председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Сивец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, председатель партии БНФ Григорий Костусев и блогер Алексей Голиков.

Подробнее – в программе «ОбъективНо» на ОНТ.





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