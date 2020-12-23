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В России пенсионер зарезал молодую соседку и покончил с собой
Источник материала: ОНТ
В Краснодарском крае (Россия) 70-летний пенсионер убил свою 26-летнюю соседку, а после покончил собой. О подробностях
По сведениям источника, 22 декабря 70-летний мужчина в подъезде напал с ножом на свою 26-летнюю соседку. Женщина сумела выбежать на улицу, где злоумышленник настиг ее и как минимум восемь раз ударил ножом. Пенсионер оставил жертву и скрылся с места преступления. Прибывшие на место медики констатировали смерть женщины.
Позже пенсионера нашли мертвым в гараже. По предварительным данным, он покончил с собой.
В отношении подозреваемого проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу с учетом обстоятельств совершенного преступления.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Краснодарском крае (Россия) 70-летний пенсионер убил свою 26-летнюю соседку, а после покончил собой. О подробностях информирует РИА «Новости» со ссылкой на СУСК РФ...
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