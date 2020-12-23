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Более 90 представителей самых разных сфер деятельности удостоены госнаград

23.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 90 представителей самых разных сфер деятельности удостоены госнаград

Орден «За службу Родине» третьей степени – начальнику управления надзора и профилактики МЧС Дмитрию Турчину, орден Почета – председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву, орден Франциска Скорины – настоятельнице Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря Марии Глуховой. 

Более 90 представителей самых разных сфер деятельности удостоены госнаград. Сегодня подписаны указы. Это благодарность государства за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие страны. 

Фото: БЕЛТА

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Орден «За службу Родине» третьей степени – начальнику управления надзора и профилактики МЧС Дмитрию Турчину, орден Почета – председателю Могилевского...
 
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