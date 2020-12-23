Источник материала: ОНТ

Орден «За службу Родине» третьей степени – начальнику управления надзора и профилактики МЧС Дмитрию Турчину, орден Почета – председателю Могилевского горисполкома Владимиру Цумареву, орден Франциска Скорины – настоятельнице Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря Марии Глуховой.

Более 90 представителей самых разных сфер деятельности удостоены госнаград. Сегодня подписаны указы. Это благодарность государства за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие страны.

Фото: БЕЛТА

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