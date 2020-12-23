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Попытки давления на Беларусь бесперспективны – заявление Национального собрания

23.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Попытки давления на Беларусь бесперспективны – заявление Национального собрания

Любые попытки давления на Беларусь неправомерны и бесперспективны. Об этом в связи с принятием Европейским парламентом резолюции по Беларуси заявляет Национальное собрание, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Совета Республики. 

Сообщается, что принятая 26 ноября Европейским парламентом резолюция по Беларуси изобилует основанными на тенденциозной оценке и искажении событий обвинениями.

Подчеркивается, что парламентарии Беларуси твердо уверены, что любые попытки изменить вектор развития государства или оказать давление бесперспективны и неправомерны. «Мы продолжим дело укрепления нашей страны исключительно в интересах белорусского народа», – говорится в заявлении.

Фото: БЕЛТА

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Любые попытки давления на Беларусь неправомерны и бесперспективны. Об этом в связи с принятием Европейским парламентом резолюции по Беларуси заявляет...
 
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