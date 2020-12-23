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Двое канадцев сыграли в шахматы, плавая в ледяном озере

23.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое канадцев сыграли в шахматы, плавая в ледяном озере

Жители Канады Ник Макнот и Рон Батуигас сыграли в шахматы, погрузившись в ледяную воду. Игроки при температуре -20 по Цельсию разделись до плавок, оставив лишь шерстяные шапки. На необычную историю обращает внимание Reuters.

Канадцы поставили шахматную доску на лед, а сами разместились в прорубях. Игра длилась пять минут.


Судя по комментариям в Instagram, победу одержал Макнот. Канадцы планируют организовать реванш.

Фото: instagram / nickmcnaught

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Жители Канады Ник Макнот и Рон Батуигас сыграли в шахматы, погрузившись в ледяную воду. Игроки при температуре -20 по Цельсию разделись до плавок, оставив лишь...
 
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