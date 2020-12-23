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Двое канадцев сыграли в шахматы, плавая в ледяном озере
Источник материала: ОНТ
Жители Канады Ник Макнот и Рон Батуигас сыграли в шахматы, погрузившись в ледяную воду. Игроки при температуре -20 по Цельсию разделись до плавок, оставив лишь шерстяные шапки. На необычную историю
Канадцы поставили шахматную доску на лед, а сами разместились в прорубях. Игра длилась пять минут.
Фото: instagram / nickmcnaught
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Жители Канады Ник Макнот и Рон Батуигас сыграли в шахматы, погрузившись в ледяную воду. Игроки при температуре -20 по Цельсию разделись до плавок, оставив лишь...
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