Двое канадцев сыграли в шахматы, плавая в ледяном озере

Источник материала: ОНТ

Жители Канады Ник Макнот и Рон Батуигас сыграли в шахматы, погрузившись в ледяную воду. Игроки при температуре -20 по Цельсию разделись до плавок, оставив лишь шерстяные шапки. На необычную историю обращает внимание Reuters.

Канадцы поставили шахматную доску на лед, а сами разместились в прорубях. Игра длилась пять минут.



Судя по комментариям в Instagram, победу одержал Макнот. Канадцы планируют организовать реванш.

Фото: instagram / nickmcnaught

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