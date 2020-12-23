«Как встретишь, так и проведешь»: какие приметы нужно знать, чтобы привлечь удачу в год Быка

Источник материала: ОНТ

2020 год подходит к концу и наступает новый – 2021-й. Это год Белого Металлического Быка. Отдать долги, попросить прощения у тех, кого обидел, выбросить ненужный хлам… Что необходимо, а чего не стоит делать в канун главного праздника уходящего года? Мы подготовили для вас список из основных примет на Новый год Быка.

Где и как встречать Новый год?

«Как встретишь Новый год, так его и проведешь» – эта примета известна всем. И год Быка, тихого и мирного по натуре животного, лучше встречать дома, отказавшись от участия в шумных и многолюдных празднествах в кафе или ресторанах, что, кстати говоря, будет весьма разумно, учитывая охватившую в этом году мир пандемию.

При этом трудолюбивый Бык не любит лени, так что в преддверии праздника лучше тщательно убрать свое жильё, а также подготовить щедрое застолье с обилием салатов, фруктов и овощей. Кстати, говядину в этом году к столу лучше не подавать, поскольку это может навлечь обиду главного символа наступающего года.

Свое жилище перед праздником нужно украсить. На столе должна лежать белоснежная скатерть, а украшения должны быть светлыми. Важный момент: постарайтесь избегать красных элементов в украшениях, ибо это также может рассердить Быка.

Кроме того, задобрить символ 2021 года можно следующими способами:

Монеты – положите их под коврик, на стол или повесьте их в качестве украшения на ёлку. Быку это понравится.

Монетку можно положить и в бокал с шампанским. После того, как шампанское будет выпито, достаньте монетку, высушите её и оставьте в своем кошельке на весь следующий год.

Еще одним «денежным» вариантом станет крупная купюра – в качестве украшения на елке или в кармане в полночь, во время боя курантов.

Под праздничную елку также можно положить небольшой пучок сена – любимого лакомства животного.

Рассчитайтесь со всеми долгами и не занимайте денег кому-то в преддверии праздника сами, иначе пустой кошелек может остаться с вами на весь год.

Что надеть на праздник?

Еще один важный вопрос – в чем встречать праздник? Быку по нраву лёгкость и сдержанность, поэтому в этот Новый год следует одеться в простую, но качественную одежду. Для женщин хорошим вариантом станет белоснежная или светлая одежда. Мужчинам также следует надеть рубашку светлого цвета и темные брюки. Избегать стоит пестрых цветов в одежде, способных рассердить Быка.

Если вы хотите надеть ювелирные украшения, то предпочтение следует отдать изделиям из серебра или белого золота с натуральными камнями – Быку нравится все натуральное.

Какие подарки принесут удачу в наступающем году?

Подарок – один из самых важных элементов Нового года. Совершенно не обязательно, чтобы они были дорогими, главное – чтобы от души. Хорошей приметой традиционно считается подарок в виде символа наступающего года, особенно, если подарок сделан собственными руками. Статуэтки, мягкие игрушки и даже чашки с быком принесут радость и удачу в грядущем году.

Кроме того, в год Металлического Быка хорошими подарками могут стать:

свечи – считается, что они могут принести благополучие и процветание;

сувениры и предметы из золота или золотого цвета – символизируют богатство.

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