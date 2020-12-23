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«Как встретишь, так и проведешь»: какие приметы нужно знать, чтобы привлечь удачу в год Быка
Источник материала: ОНТ
2020 год подходит к концу и наступает новый – 2021-й. Это год Белого Металлического Быка. Отдать долги, попросить прощения у тех, кого обидел, выбросить ненужный хлам… Что необходимо, а чего не стоит делать в канун главного праздника уходящего года? Мы подготовили для вас список из основных примет на Новый год Быка.
Где и как встречать Новый год?
«Как встретишь Новый год, так его и проведешь» – эта примета известна всем. И год Быка, тихого и мирного по натуре животного, лучше встречать дома, отказавшись от участия в шумных и многолюдных празднествах в кафе или ресторанах, что, кстати говоря, будет весьма разумно, учитывая охватившую в этом году мир пандемию.
При этом трудолюбивый Бык не любит лени, так что в преддверии праздника лучше тщательно убрать свое жильё, а также подготовить щедрое застолье с обилием салатов, фруктов и овощей. Кстати, говядину в этом году к столу лучше не подавать, поскольку это может навлечь обиду главного символа наступающего года.
Свое жилище перед праздником нужно украсить. На столе должна лежать белоснежная скатерть, а украшения должны быть светлыми. Важный момент: постарайтесь избегать красных элементов в украшениях, ибо это также может рассердить Быка.
Кроме того, задобрить символ 2021 года можно следующими способами:
Что надеть на праздник?
Еще один важный вопрос – в чем встречать праздник? Быку по нраву лёгкость и сдержанность, поэтому в этот Новый год следует одеться в простую, но качественную одежду. Для женщин хорошим вариантом станет белоснежная или светлая одежда. Мужчинам также следует надеть рубашку светлого цвета и темные брюки. Избегать стоит пестрых цветов в одежде, способных рассердить Быка.
Если вы хотите надеть ювелирные украшения, то предпочтение следует отдать изделиям из серебра или белого золота с натуральными камнями – Быку нравится все натуральное.
Какие подарки принесут удачу в наступающем году?
Подарок – один из самых важных элементов Нового года. Совершенно не обязательно, чтобы они были дорогими, главное – чтобы от души. Хорошей приметой традиционно считается подарок в виде символа наступающего года, особенно, если подарок сделан собственными руками. Статуэтки, мягкие игрушки и даже чашки с быком принесут радость и удачу в грядущем году.
Кроме того, в год Металлического Быка хорошими подарками могут стать:
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2020 год подходит к концу и наступает новый – 2021-й. Это год Белого Металлического Быка. Отдать долги, попросить прощения у тех, кого обидел, выбросить ненужный хлам…...
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