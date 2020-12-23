Мокрый снег, дождь и туманы: прогноз погоды на 24 декабря

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни сохранится неустойчивая, ненастная погода. Сложная обстановка на дорогах. Будьте внимательны.

Завтра, 24 декабря, скажется влияние очередного активного атмосферного фронта. Двигаясь с Западной Европы на Восток, он принесет ухудшение погодных условий и продолжит нести в страну теплые влажные массы. В результате – пасмурно, ветрено, осадки, гололедица, туман.

В четверг облачно. Во многих районах пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Влажность до 100%. Ночью и утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем по востоку порывистый. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет падать.

Утром от -1°С по востоку страны, до +4°С по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня – от 0°С в восточных и центральных районах до +7°С тепла в юго-западных. К вечеру – от -1°С мороза по северо-востоку до +7°С в западных районах.

В пятницу циклон «Грета» из Польши принесет нам снег и мокрый снег, по востоку страны сильный. Ночью и утром туманы, видимость до полукилометра. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура в течение суток 0°С…+5°С. В субботу вслед за уходящим циклоном начнет поступать более холодный воздух, понижая постепенно температуру воздуха. Ночью до -6°С мороза, днем около 0°С. Пройдет снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, порывистый.

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