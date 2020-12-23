ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мокрый снег, дождь и туманы: прогноз погоды на 24 декабря

23.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мокрый снег, дождь и туманы: прогноз погоды на 24 декабря

В ближайшие дни сохранится неустойчивая, ненастная погода. Сложная обстановка на дорогах. Будьте внимательны.

Завтра, 24 декабря, скажется влияние очередного активного атмосферного фронта. Двигаясь с Западной Европы на Восток, он принесет ухудшение погодных условий и продолжит нести в страну теплые влажные массы. В результате – пасмурно, ветрено, осадки, гололедица, туман.

В четверг облачно. Во многих районах пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Влажность до 100%. Ночью и утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем по востоку порывистый. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет падать.

Утром от -1°С по востоку страны, до +4°С по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня – от 0°С в восточных и центральных районах до +7°С тепла в юго-западных. К вечеру – от -1°С мороза по северо-востоку до +7°С в западных районах.

В пятницу циклон «Грета» из Польши принесет нам снег и мокрый снег, по востоку страны сильный. Ночью и утром туманы, видимость до полукилометра. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура в течение суток 0°С…+5°С. В субботу вслед за уходящим циклоном начнет поступать более холодный воздух, понижая постепенно температуру воздуха. Ночью до -6°С мороза, днем около 0°С. Пройдет снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, порывистый.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни сохранится неустойчивая, ненастная погода. Сложная обстановка на дорогах. Будьте внимательны. Завтра, 24 декабря, скажется влияние очередного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Кондрусевич возвращается в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика