ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Биатлонист Мартен Феркад признан лучшим спортсменом Франции за 2020 год

23.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Биатлонист Мартен Феркад признан лучшим спортсменом Франции за 2020 год

Несмотря на завершение карьеры, Мартен Фуркад продолжает собирать награды в личную копилку. 

На этот раз звёздный биатлонист признан лучшим спортсменом Франции в 2020 году. За Фуркада было отдано 22% голосов. Он опередил известного футболиста Килиана Мбаппе, который летом вместе с «Пари Сен-Жермен» пробился в финал Лиги чемпионов. 

В тройку лидеров вошёл также велогонщик Жюлиан Алафилипп. Напомним, в марте 2020 года Фуркад объявил о завершении карьеры. Мартен – пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира. Также он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на завершение карьеры, Мартен Фуркад продолжает собирать награды в личную копилку.  На этот раз звёздный биатлонист признан лучшим спортсменом Франции в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Кондрусевич возвращается в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика