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Биатлонист Мартен Феркад признан лучшим спортсменом Франции за 2020 год
Источник материала: ОНТ
Несмотря на завершение карьеры, Мартен Фуркад продолжает собирать награды в личную копилку.
На этот раз звёздный биатлонист признан лучшим спортсменом Франции в 2020 году. За Фуркада было отдано 22% голосов. Он опередил известного футболиста Килиана Мбаппе, который летом вместе с «Пари Сен-Жермен» пробился в финал Лиги чемпионов.
В тройку лидеров вошёл также велогонщик Жюлиан Алафилипп. Напомним, в марте 2020 года Фуркад объявил о завершении карьеры. Мартен – пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Кубка мира. Также он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.
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Несмотря на завершение карьеры, Мартен Фуркад продолжает собирать награды в личную копилку. На этот раз звёздный биатлонист признан лучшим спортсменом Франции в...
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