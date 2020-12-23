ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Память сердца»: автопробег по памятным местам прошел в Могилевской области

23.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Память сердца»: автопробег по памятным местам прошел в Могилевской области

Патриотическую эстафету молодёжного проекта «Память сердца» приняла Могилёвская область. У Вечного огня на площади Славы – лампады и цветы ушедшим героям.


Участники организовали автопробег по памятным местам региона. Финальная точка – мемориальный комплекс «Буйничское поле». Здесь зажгли символичные лампады и вспомнили тех, кто отдал жизни за мирное будущее. В этом знаковом месте в июле 1941 года красноармейцы держали оборону 23 дня. Советские воины уничтожили несколько тысяч фашистских солдат. Эту память важно сохранить для потомков.

Такие митинги-реквиемы у мемориалов погибшим во время Великой Отечественной войны охватят всю страну. А завершится молодёжный патриотический проект на площади Победы в Минске уже завтра.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Патриотическую эстафету молодёжного проекта «Память сердца» приняла Могилёвская область. У Вечного огня на площади Славы – лампады и цветы ушедшим героям. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Кондрусевич возвращается в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика