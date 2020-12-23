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«Память сердца»: автопробег по памятным местам прошел в Могилевской области
Источник материала: ОНТ
Патриотическую эстафету молодёжного проекта «Память сердца» приняла Могилёвская область. У Вечного огня на площади Славы – лампады и цветы ушедшим героям.
Участники организовали автопробег по памятным местам региона. Финальная точка – мемориальный комплекс «Буйничское поле». Здесь зажгли символичные лампады и вспомнили тех, кто отдал жизни за мирное будущее. В этом знаковом месте в июле 1941 года красноармейцы держали оборону 23 дня. Советские воины уничтожили несколько тысяч фашистских солдат. Эту память важно сохранить для потомков.
Такие митинги-реквиемы у мемориалов погибшим во время Великой Отечественной войны охватят всю страну. А завершится молодёжный патриотический проект на площади Победы в Минске уже завтра.
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Патриотическую эстафету молодёжного проекта «Память сердца» приняла Могилёвская область. У Вечного огня на площади Славы – лампады и цветы ушедшим героям. ...
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