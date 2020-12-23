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Лучшие идеи для новогодней фотосессии: дома, на улице, в студии
Источник материала: ОНТ
Праздничное настроение есть, елка украшена, огоньки на ней горят – чего еще не хватает? Сохранить память об этом времени на долгие годы. Как подготовить новогоднюю фотосессию, которая запомнится надолго? Ответственно подойти к ее подготовке. Есть три основных правила.
Образы для новогодней домашней фотосессии
Домашняя обстановка отлично передает праздничную новогоднюю атмосферу. Если есть достаточно света и новогодний декор подходит для фотосессии – почему бы и нет?
Лучшим местом является гостиная – здесь можно разместить елку, подарки, и еще останется место для баловства на камеру.
Можно заранее дополнительно оформить угол для фотосессии: стены оклеить снежинками или бумажными звездами, повесить на потолок елочные игрушки, которые будут свисать.
Идеи для новогодней семейной фотосъемки:
Идеи для новогодней фотосессии в студии
Несомненный плюс студии – здесь не нужно продумывать и делать оформление, можно выбрать готовые декорации и реквизит. Достаточно выбрать подходящую студию для съемок с тематической зоной. Конечно, что-то с собой везти придется – одежду, подарки, аксессуары.
Здесь можно и вручать подарки, и делать серьезные фотографии. Можно украшать елку и воплотить идею семейного отдыха возле камина.
Идеи образов для новогодней фотосессии на улице
Этот вариант подойдет тем, кто привык и любит выходить из зоны комфорта. Такие фотографии получаются самыми необычными, яркими и стильными. Можно выбраться на природу, фотографироваться на фоне елок или заснеженной дороги, а можно – поискать места для фотосессии в городе.
Можно весело лепить вместе снеговика, украшать заснеженную елку в лесу яркими игрушками и мандаринами, кататься на санках. Устроить пикник с горячим чаем в термосе. Здесь важно тепло одеться.
Где можно сделать уличную новогоднюю фотосессию?
Одежда всех моделей должна иметь что-то общее, гармонируя с другими нарядами и обстановкой. Но самое главное – отличное новогоднее настроение!
Фото: wasilewski.ru, googleusercontent.com, mikhailnosikov.ru, anna-kuvykina.ru.
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Праздничное настроение есть, елка украшена, огоньки на ней горят – чего еще не хватает? Сохранить память об этом времени на долгие годы. Как подготовить новогоднюю...
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