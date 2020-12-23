Лучшие идеи для новогодней фотосессии: дома, на улице, в студии

Источник материала: ОНТ

Праздничное настроение есть, елка украшена, огоньки на ней горят – чего еще не хватает? Сохранить память об этом времени на долгие годы. Как подготовить новогоднюю фотосессию, которая запомнится надолго? Ответственно подойти к ее подготовке. Есть три основных правила.

Выбрать стиль фотосессии – какой она будет? Для светской и строгой, например, нужно доставать из гардеробных деловые костюмы и вечерние платья. Праздничные фотосессии – веселые, яркие, в этом случае домашние облачаются в карнавальные наряды, делают необычный макияж. Домашняя фотосессия призвана сохранить память семейного торжества, здесь обычно надевают повседневную одежду, свитера, джинсы. Кстати, сейчас трендом фотосессий стал стиль family look, где вся семья фотографируется в одинаковой одежде. Выбрать цвет для новогодней фотосессии. Он может быть на ваш вкус. В 2021 году актуальными являются серебряный, белый, золотой и пастельные оттенки. Место фотосессии: дома, в студии или на улице.

Образы для новогодней домашней фотосессии

Домашняя обстановка отлично передает праздничную новогоднюю атмосферу. Если есть достаточно света и новогодний декор подходит для фотосессии – почему бы и нет?

Лучшим местом является гостиная – здесь можно разместить елку, подарки, и еще останется место для баловства на камеру.

Можно заранее дополнительно оформить угол для фотосессии: стены оклеить снежинками или бумажными звездами, повесить на потолок елочные игрушки, которые будут свисать.













Идеи для новогодней семейной фотосъемки:

Совместное украшение елки. Пусть взрослые вешают игрушки там, где не дотягиваются дети, или помогают им дотянуться, держа на руках. Дарим подарки! Здесь можно подарить настоящие презенты – так эмоции будут неподдельными и запоминающимися. Игры с питомцами. Очень хорошо оживляют фотографии домашние животные, если таковые есть в доме. Семейные игры. Например, настольные. Готовим вместе блюда на Новый год. Взрослые руководят, а дети помогают. Перетягивание гирлянды. Детям нужно напомнить, что перетягивать гирлянду нужно понарошку. Один из нестандартных образов – если в доме новорожденный или очень маленький ребенок, можно устроить отдельно фотосессию вместе с ним, используя мишуру, гирлянды и новогодние наряды.

Идеи для новогодней фотосессии в студии

Несомненный плюс студии – здесь не нужно продумывать и делать оформление, можно выбрать готовые декорации и реквизит. Достаточно выбрать подходящую студию для съемок с тематической зоной. Конечно, что-то с собой везти придется – одежду, подарки, аксессуары.

Здесь можно и вручать подарки, и делать серьезные фотографии. Можно украшать елку и воплотить идею семейного отдыха возле камина.

Идеи образов для новогодней фотосессии на улице

Этот вариант подойдет тем, кто привык и любит выходить из зоны комфорта. Такие фотографии получаются самыми необычными, яркими и стильными. Можно выбраться на природу, фотографироваться на фоне елок или заснеженной дороги, а можно – поискать места для фотосессии в городе.





Можно весело лепить вместе снеговика, украшать заснеженную елку в лесу яркими игрушками и мандаринами, кататься на санках. Устроить пикник с горячим чаем в термосе. Здесь важно тепло одеться.

Где можно сделать уличную новогоднюю фотосессию?

Парк или заснеженный лес. Каток. Это возможность получить веселые динамичные фотографии и точно не замерзнуть. Красивые витрины магазинов. Красота оформлений некоторых заведений особенно видна с наступлением сумерек. Главная елка. Куда без неё?

Одежда всех моделей должна иметь что-то общее, гармонируя с другими нарядами и обстановкой. Но самое главное – отличное новогоднее настроение!

Фото: wasilewski.ru, googleusercontent.com, mikhailnosikov.ru, anna-kuvykina.ru.

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