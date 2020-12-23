10 уютных фильмов к Новому году

Источник материала: ОНТ

Какой праздник обходится без доброго кино? Тем более Новый год, который считается одним из самых любимых праздников миллионов людей.

Мы подобрали 10 уютных и душевных фильмов, которые рекомендуем к просмотру.

1. «Один дома-2: Затерянный в Нью-Йорке»

Классика. По старой традиции, главного героя – мальчика Кевина – вновь теряют родители. Но зачем ему грустить, если он в канун Рождества оказался в Нью-Йорке! Тем более и приключения сами себя находят.





2. «Вам письмо»

История двух людей – Кэтлин и Джо. Они не свободны, но их анонимная переписка через интернет кое-что меняет. А еще на самом деле они знакомы в реальной жизни, вот только отношения у них далеко не дружеские. Чем переписка обернется для каждого из них?





3. «Бриджит Джонс-3»

Легкий фильм с замечательным юмором и прекрасным персонажем – Бриджит Джонс. У нее нет проблем с лишним весом, в карьере все прекрасно, но как обычно она находит пути вляпаться в нелепые ситуации. Или нелепые ситуации находят ее. Душевное кино с хеппи-эндом.





4. «Рождество на двоих»

Главная героиня Кейт работает в магазине рождественских товаров. Она злоупотребляет алкоголем и не переживает из-за собственной жизни. Все меняет одна встреча. Прекрасный тандем Эмилии Кларк и Эммы Томпсон, сыгравшей маму героини, органично вписывается в романтическую историю. Ироничный юмор и легендарная рождественская песня Last Christmas создают прекрасное настроение!





5. «Человек, который изобрел Рождество»

Молодой английский писатель Чарльз Диккенс столкнулся с творческим кризисом и финансовыми трудностями. Однажды он решает написать «Рождественскую песнь». Несмотря на отказ издательства, он самостоятельно публикует произведение, которое станет символом прощения, милосердия и любви.





6. «Лучшее Рождество!»

Учитель младших классов, которого играет Мартин Фримен, потерял радость бытия. Именно ему дают задание подготовить веселую детскую постановку на Рождество и даже дают помощника – правда, несколько чудаковатого. Опрометчивые слова о том, что на постановку приедут посмотреть из того самого Голливуда, оборачиваются замечательной рождественской историей.





7. «Новогодний корпоратив»

Есть некий филиал большой компании. Убыточный. И перед праздниками его планируют закрыть. Чтобы не допустить этого, решено привлечь крупного клиента, закатив грандиозную новогоднюю вечеринку. Однако праздник немного вышел из-под контроля.





8. «Рождество»

Три друга всегда празднуют Рождество вместе. Но спустя какое-то время в личной жизни у каждого героя что-то изменилось. Один из них скоро должен стать отцом, поэтому заботливая супруга отпускает его оторваться в компании друзей на закрытую вечеринку. Перед этим она преподносит ему необычный подарок – вещества, которые должны помочь ему расслабиться. Как прошел этот праздник у товарищей, смотрите в комедии «Рождество».





9. «Отпуск по обмену»

Автор свадебной колонки в лондонской Daily Telegraph живет в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. А в Южной Калифорнии живет владелица рекламного агентства. Она обнаруживает, что любимый ей изменяет.

Женщины находят друг друга на сайте обмена жильем на время отпуска. На праздники они решили пожить друг у друга. И вот каждая в новой обстановке находит что-то для себя…





10. «Пережить Рождество»

Комедия, которая начинается не очень весело: главный герой расстается со своей девушкой. И как теперь встречать праздники? И с кем? Ведь у героя нет семьи. Однако он находит очень необычный выход из ситуации...

Фото: usatoday.com

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