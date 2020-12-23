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Правительство Молдовы ушло в отставку

23.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство Молдовы ушло в отставку

Правительство Молдовы во главе с Ионом Кику ушло в отставку. Об этом сегодня сообщил сам премьер-министр. 


Это необходимо для того, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы. Теперь Кабинет министров, который работал с ноября 2019 года, будет временно исполнять обязанности до назначения нового правительства. Предлагать кандидатуру нового премьера, похоже, будет новый президент Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.

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Правительство Молдовы во главе с Ионом Кику ушло в отставку. Об этом сегодня сообщил сам премьер-министр.  Это необходимо для того, чтобы распустить парламент и...
 
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