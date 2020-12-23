Правительство Молдовы ушло в отставку

Источник материала: ОНТ

Правительство Молдовы во главе с Ионом Кику ушло в отставку. Об этом сегодня сообщил сам премьер-министр.





Это необходимо для того, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы. Теперь Кабинет министров, который работал с ноября 2019 года, будет временно исполнять обязанности до назначения нового правительства. Предлагать кандидатуру нового премьера, похоже, будет новый президент Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.

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