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Правительство Молдовы ушло в отставку
Источник материала: ОНТ
Правительство Молдовы во главе с Ионом Кику ушло в отставку. Об этом сегодня сообщил сам премьер-министр.
Это необходимо для того, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы. Теперь Кабинет министров, который работал с ноября 2019 года, будет временно исполнять обязанности до назначения нового правительства. Предлагать кандидатуру нового премьера, похоже, будет новый президент Майя Санду, которая вступит в должность после инаугурации 24 декабря.
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Правительство Молдовы во главе с Ионом Кику ушло в отставку. Об этом сегодня сообщил сам премьер-министр. Это необходимо для того, чтобы распустить парламент и...
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