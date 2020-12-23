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Китай вышел на второе место среди торговых партнеров Беларуси

23.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китай вышел на второе место среди торговых партнеров Беларуси

Впервые в нашей истории. Торговым партнером номер два для Беларуси стал Китай. Раньше эту позицию занимала Украина. Взаимная торговля увеличилась, экспорт услуг вырос на четверть по итогам 10 месяцев. Во многом благодаря контейнерным перевозкам. Больше становится и инвестиций. Предстоит новый импульс развития партнерства.  


Центр сотрудничества в области научно-технического достижения открыт в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Пятиэтажное здание – площадь около 19 тысяч квадратных метров, по сути, это первая площадка в парке для развития инновационного предпринимательства и научной мысли. Здесь будут размещаться исследовательские лаборатории, зоны для инкубации и акселерации стартапов, центр испытаний и мелкосерийного производства, зал демонстрации научно-технических достижений. 

Также сегодня вручили награды представителям правительств, министерств и дипломатических миссий Беларуси и Китая. По сути, всем кто причастен к реализации проекта «Великий камень». Ему в этом году исполнилось 5 лет. За это время удалось сделать немало – построена инфраструктура, зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран с общим объемом инвестиций миллиард 200 миллионов долларов. Только в этом году добавилось 13 новых компаний. А экспорт составил 75 миллионов долларов. И это в условиях закрытых границ и сложностей выхода на рынок новой продукции.

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Впервые в нашей истории. Торговым партнером номер два для Беларуси стал Китай. Раньше эту позицию занимала Украина. Взаимная торговля увеличилась, экспорт услуг...
 
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