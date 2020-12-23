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Украина радикально упрощает иммиграцию для белорусов (самых полезных)

23.12.2020 20:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Правительство Украины упростило получение вида на жительство для наиболее квалифицированных белорусов, «острая потребность в которых является чувствительной для экономики Украины». Об этом сегодня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В приоритете айтишники и предприниматели.

«Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в сфере IT и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию обращаться за видом на жительство. Кроме того, процедура рассмотрения и получения такого вида на жительство будет осуществляться в сокращенные сроки, а точнее, за три рабочих дня»,написал руководитель кабмина на своем канале.

Депутат Алексей Гончаренко выложил сам документ, в котором расписана процедура. И отметил, что это очень нужное решение. «Друзі білоруси, чекаємо вас в Україні!» — пишет депутат, имея в виду самых умных.

 
 
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Правительство Украины упростило получение вида на жительство для наиболее квалифицированных белорусов, «острая потребность в которых является чувствительной...
 
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