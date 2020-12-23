Украина радикально упрощает иммиграцию для белорусов (самых полезных)

Источник материала: Onliner

Правительство Украины упростило получение вида на жительство для наиболее квалифицированных белорусов, «острая потребность в которых является чувствительной для экономики Украины». Об этом сегодня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В приоритете айтишники и предприниматели.

«Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в сфере IT и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию обращаться за видом на жительство. Кроме того, процедура рассмотрения и получения такого вида на жительство будет осуществляться в сокращенные сроки, а точнее, за три рабочих дня», — написал руководитель кабмина на своем канале.

Депутат Алексей Гончаренко выложил сам документ, в котором расписана процедура. И отметил, что это очень нужное решение. «Друзі білоруси, чекаємо вас в Україні!» — пишет депутат, имея в виду самых умных.