|
Украина радикально упрощает иммиграцию для белорусов (самых полезных)
Источник материала: Onliner
Правительство Украины упростило получение вида на жительство для наиболее квалифицированных белорусов, «острая потребность в которых является чувствительной для экономики Украины». Об этом сегодня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В приоритете айтишники и предприниматели.
«Поддержали решение, которое позволяет белорусским предпринимателям, специалистам в сфере IT и инноваций и членам их семей одновременно с разрешением на иммиграцию обращаться за видом на жительство. Кроме того, процедура рассмотрения и получения такого вида на жительство будет осуществляться в сокращенные сроки, а точнее, за три рабочих дня», —
Депутат Алексей Гончаренко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Украины упростило получение вида на жительство для наиболее квалифицированных белорусов, «острая потребность в которых является чувствительной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)