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Пранкер Вольнов 15 минут общался с главным инспектором СК

23.12.2020 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пранкер Евгений Вольнов позвонил сотрудникам Следственного комитета Беларуси, чтобы спросить, почему до сих не заведено ни одного уголовного дела за избиения и убийства протестующих, а также задал много других неудобных вопросов.

Телефонный разговор с одним из сотрудников СК длился почти 20 минут.

 
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Пранкер Евгений Вольнов позвонил сотрудникам Следственного комитета Беларуси, чтобы спросить, почему до сих не заведено ни одного уголовного дела за избиения и...
 
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