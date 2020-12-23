Пранкер Вольнов 15 минут общался с главным инспектором СК

Пранкер Евгений Вольнов позвонил сотрудникам Следственного комитета Беларуси, чтобы спросить, почему до сих не заведено ни одного уголовного дела за избиения и убийства протестующих, а также задал много других неудобных вопросов.

Телефонный разговор с одним из сотрудников СК длился почти 20 минут.