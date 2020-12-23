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Пранкер Вольнов 15 минут общался с главным инспектором СК
Источник материала: Навiны
Пранкер Евгений Вольнов позвонил сотрудникам Следственного комитета Беларуси, чтобы спросить, почему до сих не заведено ни одного уголовного дела за избиения и убийства протестующих, а также задал много других неудобных вопросов.
Телефонный разговор с одним из сотрудников СК длился почти 20 минут.
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Пранкер Евгений Вольнов позвонил сотрудникам Следственного комитета Беларуси, чтобы спросить, почему до сих не заведено ни одного уголовного дела за избиения и...
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