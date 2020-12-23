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США ввели санкции против белорусского спецназа «Альфа» и ОМОН

23.12.2020 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство финансов США ввело санкции против ряда силовых структур и чиновников диктаторского режима в Беларуси.

США ввели санкции против белорусского спецназа «Альфа» и ОМОН

Согласно данным на сайте Минфина, в черный список попали:

— заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич;

— Центральная избирательная комиссия Беларуси;

— спецназ «Альфа» КГБ Беларуси;

— главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета;

— минский ОМОН.

В Беларуси после беспрецедентных фальсификаций на выборах президента началась волна протестов и забастовок. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко, которому ЦИК отдала победу.

 
 
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Министерство финансов США ввело санкции против ряда силовых структур и чиновников диктаторского режима в Беларуси.
 
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