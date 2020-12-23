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США ввели санкции против белорусского спецназа «Альфа» и ОМОН
Источник материала: Навiны
Министерство финансов США ввело санкции против ряда силовых структур и чиновников диктаторского режима в Беларуси.
Согласно
— заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич;
— Центральная избирательная комиссия Беларуси;
— спецназ «Альфа» КГБ Беларуси;
— главное управление внутренних дел Минского городского исполнительного комитета;
— минский ОМОН.
В Беларуси после беспрецедентных фальсификаций на выборах президента началась волна протестов и забастовок. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко, которому ЦИК отдала победу.
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Министерство финансов США ввело санкции против ряда силовых структур и чиновников диктаторского режима в Беларуси.
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