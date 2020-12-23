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Список расширен: США ввели санкции против минского ОМОН и спецназа КГБ Беларуси

23.12.2020 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин США ввел новые санкции из-за «подрыва демократических процессов и институтов» в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Список расширен: США ввели санкции против минского ОМОН и спецназа КГБ Беларуси
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Кто оказался под санкциями? 

В санкционный список внесли первого замглавы МВД Беларуси Геннадия Казакевича, Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, ГУВД Минска, минский отряд ОМОН и спецназ КГБ «Альфа».

Как сообщалось ранее, 17 декабря ЕС утвердил третий пакет санкций против Беларуси в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества», пишет Лента.ру. В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к новым санкциям присоединилась Великобритания.


kto-irkutsk.ru


В частности, в Минфине отметили, что санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах и последовавшему насильственному подавлению мирных демократических протестов». 

Протесты в Беларуси не прекращаются с 9 августа 2020, более 30 тысяч были задержаны и осуждены, на 23 декабря в стране 159 человек признаны политзаключенными.
 
Теги: Минск
 
 
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Минфин США ввел новые санкции из-за «подрыва демократических процессов и институтов» в стране. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
 
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