Список расширен: США ввели санкции против минского ОМОН и спецназа КГБ Беларуси

Кто оказался под санкциями?

В санкционный список внесли первого замглавы МВД Беларуси Геннадия Казакевича, Центральную комиссию Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, ГУВД Минска , минский отряд ОМОН и спецназ КГБ «Альфа».





пишет Лента.ру. В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к новым санкциям присоединилась Великобритания. Как сообщалось ранее, 17 декабря ЕС утвердил третий пакет санкций против Беларуси в связи с «продолжающимися репрессиями против гражданского общества»,Лента.ру.









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В частности, в Минфине отметили, что санкции вводятся в связи с причастностью указанных лиц и структур к «мошенничеству на президентских выборах и последовавшему насильственному подавлению мирных демократических протестов».

Протесты в Беларуси не прекращаются с 9 августа 2020, более 30 тысяч были задержаны и осуждены, на 23 декабря в стране 159 человек признаны политзаключенными.











