Митрополит Кондрусевич возвращается в Беларусь

Источник материала: Салiдарнасць

24 декабря анонсированы праздничные службы с его участием в минской архикатедре, а 25 декабря – в Красном костеле.

Об этом сообщил викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий.

— Калі ўсё будзе добра, то заўтра, 24 снежня 2020г, святочныя Імшы ў мінскай архікатэдры будзе цэлебраваць наш Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч а 19.00 на польскай мове і а 21.00 на беларускай мове, — написал Кособуцкий. — Я вельмі радуюся, што буду маліцца разам з Мітрапалітам.

На наступны дзень, 25 снежня, ва ўрачыстасць Раства Хрыстовага, Мітрапаліт будзе служыць святыя Імшы ў Чырвоным касцёле а 11.00 і 13.00.

Запрашаю, вас, дарагія браты і сёстры, да супольнай малітвы разам з нашым Архіпастырам.

Прашу аб малітве, каб наш Архіпастыр паспяхова пераехаў мяжу і дабраўся да свайго дому.

Лукашенко передали письмо от папы римского с просьбой вернуть Кондрусевича в Беларусь. Что он ответил?

Напомним, 31 августа сотрудники пограничной службы Беларуси отказали Тадеушу Кондрусевичу, возвращавшемуся из заграничной служебной поездки, во въезде в страну.

Позже Александр Лукашенко не раз высказывался о ситуации, в которой оказался архиепископ. На встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином он заявил, что Кондрусевич якобы «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

Недавно Кондрусевич написал прошение об отставке, он собирался уйти на пенсию.