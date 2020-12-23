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Праздник в доме: в Беларуси католики готовятся к Рождеству

23.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Католики заканчивают последние приготовления к Рождеству. В многодетной белорусской семье Шимак сегодня наряжают елку. Какие еще есть традиции и что важно успеть до наступления полуночи, рассказала «МИР 24» Александра Кулакова.

В этом доме елку ставят к самому Рождеству, непременно с детьми. А дерево обязательно настоящее.

«Живая елка – это символ живой веры. Зелень – это вообще символ жизни. Поэтому очень важно, чтобы она была живой», – говорит житель Минска Валерий Шимак

«Это запах Рождества. Это не только вид, но это еще и аромат», – подтверждает Елена Шимак.

Новогодние украшения развешивают дети. На верхушке игрушки из бабушкиного сундука. Их передают из поколения в поколения. А под елкой вот такой вертеп. Его сделал папа со старшим сыном Петром восемь лет назад.

«Этот праздник так важно отмечать. Потому что на Рождество нам дают подарки. А подарки символизируют то, что Бог для нас был самым лучшим подарком в мире», – рассказывает Андрей Шимак.

Семья во всем придерживается традиций родителей, бабушек и дедушек. Но появились и собственные. Например, ставить дома лампаду с Вифлеемским огнем. Его привозят со святых земель в католические костелы по всему миру, и каждый верующий может взять себе неугасаемое пламя. Так в семье Шимак делают третий год подряд.

«Нам эта традиция очень понравилась. Она нам близка. Этот огонь единит с тем местом, где родился Иисус – с Вифлеемом. Для нас он стал новым символом Рождества», – объясняет Валерий Шимак.

Дальше наступает очередь праздничного стола. Важно соблюсти несколько правил. Сначала рассыпают сено. А уже на него стелют белую скатерть. Рождественские угощения Елена готовит к моменту, когда на небе появится первая звезда. 12 постных блюд – в честь 12 апостолов или 12 израилевых колен.

«Постный стол называется вигилия. Мы стараемся садиться за него по традиции – когда зажигается первая звезд. После того, как мы поделимся аплатками, съедим угощения, мы идем уже вместе с семьей в наш костел и на службу», – рассказал Валерий Шимак.

И обязательно на Рождество в доме Шимак звучит музыка. Артистов в семье хватает. Получается домашний театр. А потом все вместе поют праздничные песни. Из них можно узнать всю историю Рождества.

Католицизм – на втором месте среди конфессий Беларуси по количеству верующих. По данным церкви, в стране проживают почти полтора миллиона католиков.



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Теги: Минск
 
 
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Католицизм – на втором месте среди конфессий Беларуси по количеству верующих. В стране проживают почти полтора миллиона католиков.
 
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