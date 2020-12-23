«Пресс-клуб» теперь на Окрестина, но и это не точно

Источник материала: Onliner

Вчера руководство белорусского «Пресс-клуба» в полном составе перевезли из дома за решетку. Тем же вечером после обысков ДФР КГК дал комментарий: «нарушение налогового законодательства». На этом все. Оставшиеся на свободе сотрудники объединения говорят, что адвокатов не пропускают, хотя еще днем те не знали, куда ехать. Дело проводится в обстановке тайны, журналистов отвлекает милиция.

— Мы только час назад поняли, где все наши, — рассказали Onliner в «Пресс-клубе». — Большинство на Окрестина: основатель «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, финансовый директор Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, оператор Петр Слуцкий. Программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов был в ДФР. Всю информацию получаем через родственников. И она может быть уже неактуальной — точно никто не знает. Целый день родные ездили от изолятора к РУВД, от РУВД к ГУВД, потом к ДФР, потом обратно.

Адвокатов не пускают, поэтому ждем истечения 72 часов.

— Что в ряду администрации делает оператор?

— Полагаем, что он был в офисе во время обыска (офис опечатан). Все остальные давно работают на удаленке.

— Вы пишете, что «Пресс-клуб» продолжает работать. Как?

— Все было настроено. Работа онлайн позволяет и лекции делать, и презентации проводить. Что получается, что не получается — пока не понимаем. Сутки всего прошли.

Из заявления «Пресс-клуба»:

«С первого дня существования „Пресс-клуб“ оставался верен своей миссии: поддерживать профессиональное медиасообщество, укреплять стандарты журналистики, насыщать доверием дискуссию между разными акторами на медиарынке, быть платформой для диалога профессионалов.

Все пять лет „Пресс-клуб“ действовал прозрачно, открыто и законно. В 2020 году мы выступали в поддержку тех медиа, которые испытывают давление за свою профессиональную деятельность.

И мы продолжим работать и останемся верны своей миссии.

Команда „Пресс-клуба“».