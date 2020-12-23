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Польша выиграла еще один суд у «Газпрома»
Источник материала: Хартия'97
Польша выиграла еще один суд у «Газпрома»
Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд за «Северный поток-2».
Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу Газпрома и Газпром экспорт об отмене частичного решения Стокгольмского арбитража, вынесенного в июне 2018 года. Тогда арбитраж признал, что PGNiG выполнила договорное условие, которое давало право требовать снижение цены на газ. Жалоба признана необоснованной, сообщает
Так, Газпром пытался оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в пересмотре цены в контракте с Польшей.
Суд обязал российскую компанию возместить судебные издержки.
«Решение окончательное. Стокгольмский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции в Верховный суд на приговор, посчитав, что это дело не было прецедентом», - отмечает издание.
Напомним, в октябре сообщалось, что Польша оштрафовала Газпром на $7,6 млрд за Северный поток-2.
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Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд за «Северный поток-2».
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