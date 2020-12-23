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Польша выиграла еще один суд у «Газпрома»

23.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Польша выиграла еще один суд у «Газпрома»

  • 23.12.2020, 20:15
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Польша выиграла еще один суд у «Газпрома»

Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд за «Северный поток-2».

Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу Газпрома и Газпром экспорт об отмене частичного решения Стокгольмского арбитража, вынесенного в июне 2018 года. Тогда арбитраж признал, что PGNiG выполнила договорное условие, которое давало право требовать снижение цены на газ. Жалоба признана необоснованной, сообщает money.pl.

Так, Газпром пытался оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в пересмотре цены в контракте с Польшей.

Суд обязал российскую компанию возместить судебные издержки.

«Решение окончательное. Стокгольмский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции в Верховный суд на приговор, посчитав, что это дело не было прецедентом», - отмечает издание.

Напомним, в октябре сообщалось, что Польша оштрафовала Газпром на $7,6 млрд за Северный поток-2.

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Польша оштрафовала «Газпром» на $7,6 млрд за «Северный поток-2».
 
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