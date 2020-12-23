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Глава Католического костела возвращается в Беларусь

23.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Глава Католического костела возвращается в Беларусь

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  • 23.12.2020, 20:06
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Глава Католического костела возвращается в Беларусь
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

24 декабря анонсированы праздничные службы с участием Тадеуша Кондрусевича.

Глава Католического костела Тадеуш Кондрусевич возвращается в Беларусь.

24 декабря анонсированы праздничные службы с его участием в минской архикатедре, а 25 декабря – в Красном костеле.

Об этом сообщил викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий.

— Калі ўсё будзе добра, то заўтра, 24 снежня 2020г, святочныя Імшы ў мінскай архікатэдры будзе цэлебраваць наш Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч а 19.00 на польскай мове і а 21.00 на беларускай мове, — написал Кособуцкий. — Я вельмі радуюся, што буду маліцца разам з Мітрапалітам.

На наступны дзень, 25 снежня, ва ўрачыстасць Раства Хрыстовага, Мітрапаліт будзе служыць святыя Імшы ў Чырвоным касцёле а 11.00 і 13.00.

Запрашаю, вас, дарагія браты і сёстры, да супольнай малітвы разам з нашым Архіпастырам.

Прашу аб малітве, каб наш Архіпастыр паспяхова пераехаў мяжу і дабраўся да свайго дому.

Напомним, 31 августа сотрудники пограничной службы Беларуси отказали Тадеушу Кондрусевичу, возвращавшемуся из заграничной служебной поездки, во въезде в страну.

Недавно Кондрусевич написал прошение об отставке, он собирался уйти на пенсию.

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24 декабря анонсированы праздничные службы с участием Тадеуша Кондрусевича.
 
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