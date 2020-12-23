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Глава Католического костела возвращается в Беларусь
Источник материала: Хартия'97
Глава Католического костела возвращается в Беларусь
24 декабря анонсированы праздничные службы с участием Тадеуша Кондрусевича.
Глава Католического костела Тадеуш Кондрусевич возвращается в Беларусь.
24 декабря анонсированы праздничные службы с его участием в минской архикатедре, а 25 декабря – в Красном костеле.
Об этом сообщил викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий.
— Калі ўсё будзе добра, то заўтра, 24 снежня 2020г, святочныя Імшы ў мінскай архікатэдры будзе цэлебраваць наш Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч а 19.00 на польскай мове і а 21.00 на беларускай мове, —
На наступны дзень, 25 снежня, ва ўрачыстасць Раства Хрыстовага, Мітрапаліт будзе служыць святыя Імшы ў Чырвоным касцёле а 11.00 і 13.00.
Запрашаю, вас, дарагія браты і сёстры, да супольнай малітвы разам з нашым Архіпастырам.
Прашу аб малітве, каб наш Архіпастыр паспяхова пераехаў мяжу і дабраўся да свайго дому.
Напомним, 31 августа сотрудники пограничной службы Беларуси отказали Тадеушу Кондрусевичу, возвращавшемуся из заграничной служебной поездки, во въезде в страну.
Недавно Кондрусевич написал прошение об отставке, он собирался уйти на пенсию.
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24 декабря анонсированы праздничные службы с участием Тадеуша Кондрусевича.
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