Источник материала: Хартия'97

Девять БЧБ-подарков к Новому году 23.12.2020, 19:54

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фото: kseniaromanova.studio/instagram

Несколько бело-красно-белых идей от белорусских дизайнеров.

Если, несмотря на совсем непраздничные новости, вы все же готовитесь к Новому году и сейчас в поиске подарков для близких или для себя, то The Village Беларусь собрал для вас несколько БЧБ-идей от белорусских дизайнеров.

Свитшот, футболка и дождевик из коллекции «Перемен»

Пока белорусы протестовали, дизайнер KSENIYA ROMANOVA фиксировала хронику движения за перемены в своих коллекциях. Бренд выпустил коллекцию «Перемен», в которой худи, свитшоты, футболки и даже дождевик, который может спасти белоруса не только от летнего ливня, но и от всесезонных осадков в виде желтой жижи из водометов.



фото: kseniaromanova.studio/instagram



фото: kseniaromanova.studio/instagram



фото: kseniaromanova.studio/instagram

Бетонный БЧБ-светильник и горшок для протестующих растений

Бетон такой же стойкий материал, как и воля беларусов к переменам. Он не подвержен воздействию микроорганизмов и плесени, не выделяет вредных веществ, не боится воды, коррозии и перепадов температур. Если в вашем интерьере негде глазу зацепиться за БЧБ, а хотелось бы, то обратите внимание на этот ненавязчивый светильник и горшки для цветов. Ребята из мастерской «Zorka» сделают любые предметы подходящих вам размеров и, если нужно, цветов.









БЧБ-сет и корсажный пояс

Toporkova — один из белорусских брендов, который поддерживает белорусов, борющихся за перемены. Как минимум в августе 30% от вырученных средств они переводили в фонды помощи пострадавшим. А вообще Toporkova — это молодой бренд авторского белья, которое здесь пошьют по вашим меркам и учтут пожелания по материалу и цвету.



фото: toporkova_underwear/instagram



фото: toporkova_underwear/instagram

Дизайнерские красно-белые серьги

Мила Игнатик — дизайнер аксессуаров, которая первой в Беларуси начала работать с самоотвердевающей полимерной глиной и теперь лепит из нее невероятные серьги, колье, броши и учит этому других. Если вашему луку не хватает украшений «политических цветов», обратите внимание на эти смелые как белорусские женщины серьги.



фото: mila_ignatik/instagram



фото: mila_ignatik/instagram

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