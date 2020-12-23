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О работе спасателей
Источник материала: БT
Из-за серьезного пожара в одном из домов Витебска эвакуировали 18 человек. ЧП произошло на улице Гагарина. Сообщение о пожаре бойцы МЧС получили около 18:20. Когда спасатели были на месте, подъезд дома уже заполнил дым. Огнеборцы эвакуировали жильцов с верхних этажей. Стихию усмирили, но в результате ЧП в апартаментах закопчены стены и потолок. Причину происшествия пока не называют.
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Из-за серьезного пожара в одном из домов Витебска эвакуировали 18 человек. ЧП произошло на улице Гагарина. Сообщение о пожаре бойцы МЧС получили около 18:20. Когда...
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