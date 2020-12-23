О работе спасателей

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Из-за серьезного пожара в одном из домов Витебска эвакуировали 18 человек. ЧП произошло на улице Гагарина. Сообщение о пожаре бойцы МЧС получили около 18:20. Когда спасатели были на месте, подъезд дома уже заполнил дым. Огнеборцы эвакуировали жильцов с верхних этажей. Стихию усмирили, но в результате ЧП в апартаментах закопчены стены и потолок. Причину происшествия пока не называют.



Вредная привычка, по одной из версий, могла стать причиной пожара в Шумилино. Ночью вспыхнул огонь в доме по улице Щорса. В постройке жили два брата. Еще до приезда спасателей один из них покинул жилище. Тело второго бойцы МЧС обнаружили позже в одной из комнат. Стихия уничтожила крышу и имущество в здании. Точную причину ЧП выясняют специалисты.



Инспектор ГАИ потушил пламя до приезда спасателей. Инцидент произошел в Горках. Там горел газетный киоск. Возгорание заметили сотрудники дорожной милиции. Из открытой двери вырывались клубы дыма. Инспектор ГАИ, заметив пожар, бросился к месту ЧП. Он проверил, нет ли людей в помещении, и оперативно ликвидировал огонь.



Не оставили в беде друга человека. Помощь спасателей понадобилась собаке в Ивьевском районе. Животное провалилось в колодец. Самостоятельно выбраться пес не мог. Бойцов МЧС вызвал хозяин четвероногого. Оперативно специалисты вызволили животное, использовали для этого спасательную веревку. Помощь ветеринаров не понадобилась.