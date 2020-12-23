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В Гомеле задержан пьяный дебошир

23.12.2020 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Решил не вступать в диалог и достал нож… В Гомеле задержан пьяный дебошир, который угрожал холодным оружием таксисту. Как сообщили в милиции, изначально перевозчик доставил пассажирку домой, однако у нее не было наличных расплатиться. Пожилая женщина зашла в квартиру, и попросила сына отнести деньги водителю. Мужчина оплату передал и сам решил воспользоваться услугами такси. Вот только был изрядно пьян, а потому шофер в поездке отказал. Теперь в отношении 44-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Решил не вступать в диалог и достал нож… В Гомеле задержан пьяный дебошир, который угрожал холодным оружием таксисту. Как сообщили в милиции, изначально...
 
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