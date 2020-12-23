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Суд Гомеля вынес вердикт в отношении гражданина России

23.12.2020 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Суд Гомеля вынес вердикт в отношении гражданина России, которого обвиняли в перевозке оружия через границу. Решение Фемиды - 5 лет усиленного режима. Из материалов дела известно, что 18 августа мужчина ехал из Киева в Минск на рейсовом автобусе. В пункте пропуска во время проверки документов у стражей границ возникли подозрения - паспорт мужчины был в плохом состоянии и весь истрепан. На вопрос, куда он направляется, россиянин назвал выдуманное имя и адрес.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Суд Гомеля вынес вердикт в отношении гражданина России, которого обвиняли в перевозке оружия через границу. Решение Фемиды - 5 лет усиленного режима. Из материалов...
 
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