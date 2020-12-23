Проигнорировали и требования, и выстрелы ГАИ. История настоящего блокбастера

Источник материала: БT

Прокуратура Хотимского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двоих дальнобойщиков из Минской области. Мужчинам инкриминирована угроза насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел. Инцидент произошел еще летом. Утром 12 июня в Хотимске наряд ГАИ обратил внимание на колонну фур: Volvo, Scania и Iveco направлялись в сторону России. Милиционеры решили проверить содержимое полуприцепов и направились за грузовиками.

После продолжительного преследования и неоднократных требований об остановке водители машин затормозили на 11-м км автодороги Хотимск - Липовка - граница России. Еще одна фура продолжила движение и в итоге скрылась. В итоге полуприцепы оказались опечатаны, документы на груз отсутствовали. Во время разбирательства на место приехал якобы директор фирмы и владелец груза. Это он сказал дальнобойщикам ехать в сторону России. Для задержания водителей милиционеры встали перед машинами и потребовали покинуть кабины. Вместо этого мужчины начали движение. Инспектор сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прострелил колеса грузовиков. Несмотря на это, машины пересекли границу и скрылись в Смоленской области. Позже с помощью российской полиции транспорт был найден. С учетом всех заслуг суд назначил каждому из обвиняемых наказание 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Грузовики и полуприцепы общей стоимостью 58000 рублей будут конфискованы. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.