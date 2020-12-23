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В Добрушском районе у местного жителя изъяли самодельный пистолет

23.12.2020 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Добрушском районе у местного жителя изъяли самодельный пистолет, теперь ему грозит уголовная статья. Правоохранителям поступило сообщение, что в деревне Дубровка 53-летний местный житель хранит незарегистрированное огнестрельное оружие. Милиционерам мужчина пояснил, что у него был пистолет, который он уже давно выбросил. И во время осмотра дома оперативники нашли самодельное изделие с патроном в канале ствола. Эксперты установили, что оружие пригодно к стрельбе, а все части пистолета, за исключением ствола, изготовлены из металлических деталей хозяйственно-бытового назначения. Какой Кулибин изготовил оружие, пока не ясно, тем не менее в отношении хозяина возбуждено уголовное дело.

 
 
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В Добрушском районе у местного жителя изъяли самодельный пистолет, теперь ему грозит уголовная статья. Правоохранителям поступило сообщение, что в деревне...
 
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