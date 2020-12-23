По ходу тоже эксклюзив Беларуси: как в суде шили дело на кота

Это реальная и смешная до слез история. Но для владельца животного она могла обернуться довольно серьезными последствиями.





рассказывает s13.ru со ссылкой на «Принеманские вести». У лидчанина Олега живет кот по кличке Милан. Два года назад мужчина вместе с супругой подобрал его на улице уже подросшим котенком. Животное сначала освоилось в квартире новых хозяев, а потом принялось знакомиться и с территорией рядом с домом. Квартира Олега находится на первом этаже, поэтому Милан с легкостью уходил через окно на улицу и так же возвращался обратно. В тот день, когда все произошло, кот снова отправился на прогулку,s13.ru со ссылкой на «Принеманские вести».





«Это он только по «девочкам» начал ходить. Подругу себе искал…» – рассказывает Олег.





Тогда Милан, как обычно, проветрился и вернулся домой. И хозяин даже еще не подозревал, во что вляпался его питомец. Прошло два дня, и в дверь мужчины позвонил участковый:





«Здравствуйте. Такой-то кот здесь проживает?»





«Да…» – с удивлением Олег смотрел на милиционера.





«Поступило заявление. Он напал на пожилую женщину и поцарапал ее. В общем, нанес телесные повреждения».





Хозяин Милана внимательно слушал, пытаясь сообразить, что происходит. Пока он понимал только одно: «потерпевшая» – пенсионерка из соседнего подъезда, у которой тоже есть кот.





А участковый продолжал опрос: записывал данные Олега, расспрашивал про кота.





«Животное привито?» – был один из вопросов.





«Нет», – признался Олег.





«Плохо. Это отягчающее обстоятельство в данной ситуации».





Хозяин Милана говорит, что и он, и милиционер оба понимали, что участвуют в каком-то театре абсурда. Но есть заявление и закон, поэтому они обязаны были довести дело до конца. В итоге участковый провел профилактическую беседу с Олегом. Тот пообещал: «Исправимся».





Тем временем пенсионерка уже обратилась в медучреждение, чтобы провериться – вдруг животное было бешеным? И даже на всякий случай сама себе назначила уколы от этого недуга.





Вскоре после ухода участкового мужчине позвонили из ветеринарной лечебницы и тоже спросили, привит ли кот. Услышав отрицательный ответ, поинтересовались, нормально ли животное кушает.





«А Милан в это время сидит передо мной и чавкает. Аппетит у него всегда хороший. Так ветеринарам и сказал, – говорит Олег. – Но от греха подальше поехали мы в ветлечебницу и сделали коту прививку. Думали, всё – на этом хэппи-энд. Но нет…»





Прошло еще несколько дней, и хозяевам Милана пришла повестка в суд – явиться для разбирательства.





«Знакомым рассказывал – в суд пойду, коту дело шьют. Все смеялись над этой историей, не верили. Да и я с юмором относился к происходящему, пока не осознал возможные последствия. Тогда стало уже не до шуток… – вспоминает Олег. –

Было возбуждено административное дело за нарушение правил содержания домашних животных. Максимальный штраф за это предусмотрен 1000 рублей».

Подробности всей истории хозяева Милана узнали только на суде. Оказалось, во дворе произошел конфликт между двумя котами – их и соседки. Усатые что-то яростно выясняли в кустах. Женщина побежала их разнимать – и, по ее словам, Милан ее поцарапал. Вот только доказательств, что это сделал именно он, не нашлось. А вдруг это все-таки был ее кот?.. Или вообще пенсионерка зацепилась за кусты? Не смогла потерпевшая пояснить, зачем вообще полезла в кошачью драку. Ведь это животный мир, и у него свои законы. Питомцы сами бы разобрались, не надо встревать в их разборки.





В ходе дальнейшего разбирательства пенсионерка и сама уже засомневалась – кто виноват на самом деле. Поэтому она отозвала свои обвинения, и все завершилось перемирием.





Сейчас Олег рассказывает эту историю как анекдот. «Если бы это произошло не со мной, никогда бы не поверил, что такое возможно – за шалости кота перед судом отвечать».



