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Польша выиграла еще один суд в Стокгольме у Газпрома - это большие деньги

23.12.2020 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Газпром пытался оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в пересмотре цены в сторону снижения в контракте с Польшей.


Газпром обязан возместить судебные издержки

Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу Газпрома и Газпром экспорт об отмене частичного решения Стокгольмского арбитража, вынесенного в июне 2018 года, пишет korrespondent.net Тогда арбитраж признал, что PGNiG выполнила договорное условие, которое давало право требовать снижение цены на газ. Жалоба признана необоснованной, сообщает money.pl.

Так, Газпром пытался оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в пересмотре цены в контракте с Польшей.

Суд обязал российскую компанию возместить судебные издержки.

"Решение окончательное. Стокгольмский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции в Верховный суд на приговор, посчитав, что это дело не было прецедентом", - отмечает издание.

Напомним, в октябре сообщалось, что Польша оштрафовала Газпром на $7,6 млрд за Северный поток-2.

Добавим, что МИД РФ считает штраф Польши Газпрому политическим. Варшава в угоду Вашингтону пытается заблокировать Северный поток-2, чтобы создать альтернативный хаб для продажи американского СПГ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
 
 
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Газпром пытался оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в пересмотре цены в сторону снижения в контракте с Польшей.
 
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