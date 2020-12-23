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Польша выиграла еще один суд в Стокгольме у Газпрома - это большие деньги
Источник материала: Партизан
Газпром пытался оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в пересмотре цены в сторону снижения в контракте с Польшей.
Газпром обязан возместить судебные издержки
Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу Газпрома и Газпром экспорт об отмене частичного решения Стокгольмского арбитража, вынесенного в июне 2018 года,
Так, Газпром пытался оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в пересмотре цены в контракте с Польшей.
Суд обязал российскую компанию возместить судебные издержки.
"Решение окончательное. Стокгольмский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции в Верховный суд на приговор, посчитав, что это дело не было прецедентом", - отмечает издание.
Напомним, в октябре сообщалось, что Польша оштрафовала Газпром на $7,6 млрд за Северный поток-2.
Добавим, что МИД РФ считает штраф Польши Газпрому политическим. Варшава в угоду Вашингтону пытается заблокировать Северный поток-2, чтобы создать альтернативный хаб для продажи американского СПГ, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
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Газпром пытался оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в пересмотре цены в сторону снижения в контракте с Польшей.
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