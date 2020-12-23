К двум годам ограничения свободы приговорен житель Бреста за кражу милицейской рации во время акции протеста

В Бресте к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа приговорен 34-летний местный житель за кражу милицейской рации во время акции протеста 20 сентября.





Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, такое решение принял 23 декабря суд Ленинского района Бреста, осудив мужчину по ч. 1 ст. 205 УК (кража).

Из зачитанного в суде обвинения следует, что 20 сентября брестчанин, находясь на пересечении улиц Советской и Гоголя в Бресте, с 16.50 до 17.10 похитил радиостанцию Motorola у сотрудника ОМОН, чем причинил материальный ущерб в размере 894 рубля.

22 сентября мужчину вызвали в отделение милиции, где он вернул рацию.

По словам правозащитника, на суде фигурант не признал вину и заявил, что во время акции протеста увидел лежащую на тротуарной плитке рацию, поднял и передал через нее, что рация у него. После того как ему не ответили, отнес рацию домой. Куда ее возвращать, он не знал, так как люди, которые задерживали участников акции, были в черной одежде без знаков идентификации правоохранительного органа.

«Исходя из действий и показаний этого брестчанина, умысла на хищение рации у него не было. Суды трактуют факты в таких делах с явно обвинительным уклоном, чтобы по максимуму осудить тех, кто ходит на акции протеста», — считает правозащитник.