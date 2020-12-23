Цитата дня. «У Лукашенко нет сегодня ни политической воли, ни экономических ресурсов построить военный режим»

Источник материала: Салiдарнасць

Андрей Дмитриев — о том, почему Лукашенко не может построить ГУЛАГ.





Фото Андрей Ленкевич

— «Каждое зло имеет свое завершение, добро вечно», написал из тюрьмы ксендз из Россон Вячеслав Барок. Он получил 10 суток за то, что разместил у себя в соцсетях плакат белорусского дизайнера Владимира Цеслера, — напоминает политик. — Все, что происходит сегодня, может быть только временной мерой. В надежде на то, что получится задушить протест и тогда движение перемен перестанет существовать, а он (Лукашенко – прим. «С») сможет вернуться в ситуацию начала 2020 года. Но это уже невозможно. Движение перемен разогналось во всю мощь и его не остановить.

Лидер «Говори правду» полагает, что Лукашенко хочет построить что-то типа КНДР, где действуют запрет на инициативу, запрет на инакомыслие, невозможность выражать свою точку зрения, полное тотальное одобрение власти.

Андрей Дмитриев уверен: политика запугивания, подавления большинства не может быть долговременной.

— Даже политикой это назвать нереально, потому что это просто шараханье в попытке найти у общества кнопку, чтобы снова вернуть его в состояние неуверенности и сомнений в себе, неготовности высказывать свою точку зрения. Для ежедневного принуждения большинства к абсолютному согласию необходима такая же абсолютная поддержка силовых структур.

Политик отметил, что сегодня поддержка силовиков достигается за счет повышенной оплаты, запугивания личного состава и карьерных перспектив, которые предлагают высшему чиновенству.

— Немаловажна и идеологическая работа, которая объясняет силовикам, что то, что происходит сейчас, это экстренная ситуация, вызванная давлением внешних сил, но если это будет продолжаться долго, объяснять это таким образом больше не получится, и в принципе идеологический компонент очень сильно ослабнет. Но если вся эта ситуация не экстренная, а на самом деле новая реальность, которая будет идти и дальше, то текущего количества силовиков просто не хватает. Нужно их расширять. За какие деньги?

...Поначалу силовики верили, что протест собирается их распять. Так им внушал Лукашенко. Но спустя четыре месяца всем абсолютно очевидно, что люди, которые сегодня поддерживают перемены, твердо держатся мирного пути и не собираются просто так устраивать ненужных разборок.

Кроме того, силовики знают, что с большинством из тех, кто уволился, и с их семьями ничего плохого не случилось.

По мнению Дмитриева, против планов Лукашенко и экономика.

— Невозможно просто взять и перейти к условно мобилизационной военной экономике. Для этого нужны независимые источники ресурсов, например, нефть или полезные ископаемые. Таковых в Беларуси нет.

Он добавил, что Кремль не спешит решать финансовые трудности Лукашенко, и у него не хватит денег платить за лояльность ни чиновникам, ни силовикам.

— Третий фактор, который не даст Лукашенко построить ГУЛАГ — политика. Чем дольше будет развиваться силовой сценарий внутри Беларуси, тем более крепкое положение будут занимать силовики, а значит, рано или поздно они захотят, чтобы Лукашенко поделился с ними властью... Но властью Лукашенко не готов делиться ни с кем, а это значит, что он неизбежно будет вынужден делать действия, которые приведут к снижению авторитета силовиков и их влияния внутри системы, что ослабит лояльность внутри силового блока.

...Когда вы видите очередные абсурдные решения типа всех трудоустроить, закрыть границы, не бойтесь, это ненадолго. У Лукашенко нет сегодня ни политической воли, ни экономических ресурсов построить военный режим и оставаться в этом состоянии долго. Все, что он может, — это пытаться запугать, чтобы мы отказались от наших действий, отказались от нашего желания построить Беларусь, где уважают людей, отказались от нашей простой идеи — что Беларуси нужен новый президент, — заключил Андрей Дмитриев.