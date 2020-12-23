ГАИ Минска о планируемых нововведениях: 50 км/ч в городе, камерах средней скорости, сигналах на протестах

Источник материала: Onliner

Во время прямой линии в онлайн-формате с начальником ГАИ Минска Сергеем Бабичем были затронуты вопросы о снижении максимальной скорости в городах, системе информирования на МКАД, ограничении на въезд в центр, развитии велотранспорта, электросамокатов и даже о протестах. Приводим слова начальника столичной ГАИ, озвученные во время разговора в пресс-центре Sputnik.





Видеофиксация. Камеры средней скорости. Камеры в патрульных авто

«Город окутан сетью камер видеонаблюдения, — заметил Сергей Бабич. — Это позволяет следить за дорожным движением, соблюдением общественного порядка. Внесены предложения относительно дополнительных мест установки камер для дистанционного и автоматического контроля за соблюдением ПДД.

Кроме того, мы намерены развивать практику, когда датчики устанавливают в патрульных автомобилях, а предупреждающие знаки о фотоконтроле не применяются. Сейчас применяют датчики в стоящих машинах, мы хотим, чтобы такая работа велась в потоке, в движении.

Также на ул. Ольшевского в спальном районе установили камеру средней скорости. Скорость на участке длиной 300 м ограничена 40 км/ч в обоих направлениях с 7:00 до 20:00. Это экспериментальный проект, ответственности нет. Камера контролирует время прохождения ТС от точки А до точки И с предполагаемой скоростью. Если скорость больше, в будущем владелец подвергается ответственности в виде штрафа. Есть итоги: за прошлую неделю около 35 нарушителей. Это достаточно много. Эксперимент не закончится одной ул. Ольшевского, такие камеры будут внедряться и на других участках. Потом будут делать выводы».









От редакции Onliner: первые пилотные зоны фиксации средней скорости появились еще около года назад. Например, камеры в таком режиме работали на трассе М1 и на выезде из Минска в районе Партизанского проспекта. Однако бывший начальник Минской ГАИ Дмитрий Корзюк несколько пересмотрел концепцию их применения. В начале этого года он заявил, что мобильные камеры скорости должны переезжать в спальные районы. По его словам, они будут появляться в определенных местах до тех пор, пока не реализуют там техническое решение (имеется в виду изменение организации движения в пользу безопасности).

Формулировка ч. 5—8 ст. 18.13 нынешней редакции КоАП напрямую не указывает, что санкция следует именно за одномоментное превышение (а не за средний показатель на участке). Так что «письма счастья» по показаниям камер средней скорости могут отправлять и без изменений кодекса.

50 км/ч в черте Минска

На вопрос об отношении к снижению верхнего порога разрешенной скорости в городской черте Бабич ответил: «Не готов анонсировать, когда это произойдет. Все нарушения ПДД идут от нарушения скоростных режимов, в частности неверного выбора скорости. Например, при движении с 60 км/ч по частному сектору или узкому участку с переходом водитель мало захочет остановиться перед перекрестком, нерегулируемым переходом, на красный сигнал. Успокоение движения дает водителю больше времени на принятие правильных решений на дороге. Целесообразно рассматривать снижение порога до 50 км/ч. Не на всех участках, на каркасных магистральных улицах от этого следует отказаться, но на ряде улиц, которые есть в городе Минске, такая необходимость присутствует.

Установкой знака дело не ограничится. Это целый комплекс решений, которые включают в себя и оборудование лежащими полицейскими, и сужение проезжей части, и организацию, корректировку работы светофоров, чтобы потоку было комфортно двигаться и при этом не создавались никакие заторовые ситуации».





От редакции Onliner: планировали снизить скорость в городах до 50 км/ч, хотели прописать это в новой редакции ПДД, но так и не осуществили это. Разговоры о снижении скоростного максимума в городах ходят давно. Сторонники идеи «50 км/ч» приводят в пример страны Европы, где уже давно просчитали временные потери водителей и плюсы в вопросе безопасности. Утверждается: все, что выше, не оставляет шансов незащищенным участникам движения. Характер травм, получаемых пешеходом при ударе авто, специалисты сравнили с падением с высотки. Получился такой график:





Сигналы во время протестных акций

«Отдельной статистики относительно того, сколько водителей были лишены прав за подачу звукового сигнала во время акций, нет, — заверил начальник Минской ГАИ. — Но на самом деле это то правонарушение, которое оказывает влияние на безопасность дорожного движения, в отдельных случаях — на аварийную обстановку. Принуждают водителей других ТС принимать меры к обеспечению личной безопасности, в некоторых случаях вынуждают изменять скорость или направление движения. Инспекторы уделяют этим нарушениям очень большое значение и продолжают работу в этом направлении.

Госавтоинспекция пострадала в меньшей мере от регулярных акций, как то: блокирование движения или выход на проезжую часть. Больше пострадали те, кто не связан с протестами. Для них создавался дискомфорт, потому что ГАИ вынуждена была в отдельных случаях ограничивать движение к местам проведения несанкционированных массовых мероприятий. Это вызывало неудобства, заторовые ситуации, перебои в движении общественного транспорта. Но мы со своей задачей справлялись и обеспечивали безопасность наших граждан в полном объеме».

От редакции Onliner напомним, что мы открыли отдельную рубрику «Гудок», ставшую постоянной. Очевидно, что до протестов лишение прав за необоснованную подачу звукового сигнала практически не практиковалось — по крайней мере, такие истории не появлялись в СМИ. В последние четыре месяца таких историй — масса. Стоит подчеркнуть, что не все протоколы признаются законными, порой дела решаются в судах, иногда при обжаловании в вышестоящем органе. Исходя из известных нам случаев, не лишают прав тех водителей, которым удается доказать свою невиновность с помощью видео (в частности, снятом регистратором).

Аварийность

По словам Сергея Бабича, количество ДТП в городе снижается, в том числе с пострадавшими, с детьми. За это можно поблагодарить и участников движения. Больше половины жертв — пешеходы. В 70% этих случаев (16 ДТП) вина была признана за водителем. Основные причины ДТП: непропуск пешеходов (40%), нарушение правил маневрирования, выбора скорости, проезд перекрестков.





От редакции Onliner: конкретных цифр аварийности, которые можно было бы сравнить с показателями 2019 года, приведено во время прямой линии не было. По данным БАЭС, роста числа ДТП в этом году не произошло. Даже невзирая на условия, когда немалые силы отвлечены на решение других (не связанных с аварийностью) задач. По мнению специалистов БАЭС, это может быть заслугой правильной организации движения, которая работает вне зависимости от политических, социальных и погодных условий.

Средства персональной мобильности, велодорожки

Хозяевам сегвеев, гироскутеров и электросамокатов разрешат передвигаться по велодорожкам при условии соблюдения определенных скоростных режимов. «Конечно, проблема существует: на дороге хозяин сегвея рискует попасть под колеса авто, на тротуаре есть опасность наехать на пешеходов, — сказал представитель Госавтоинспекции. — Сейчас для владельцев подобных мобильных средств нет определенного свода правил, запрещающих передвигаться по проезжей части или тротуару».

Эксперимент возле Комаровского рынка, где велосипедистам выделили полосу для движения, по словам Сергея Бабича, удался, и в ГАИ, и в Мингорисполкоме намерены дальше развивать это направление: «Возможно, задействуем каркасные магистральные улицы, сейчас готовятся территории для создания велопереездов. Идет работа по выделению самих велодорожек, велопереездов, понижению бордюров».





От редакции Onliner: законопроект об изменении ПДД появился еще 2 мая 2019 года. В нем было сказано: «К пешеходу приравнивается лицо, передвигающееся с использованием приспособлений (кроме велосипедов), имеющих электродвигатель и максимальную конструктивную скорость движения, определенную его технической характеристикой, не более 25 км/ч». (Речь о самокатах, моноколесах, гироскутерах и так далее.) При использовании средств персональной мобильности — двигаться по велосипедной дорожке в случае, если она отделена от проезжей части дороги конструктивно, а при отсутствии таковой — по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствия для движения других пешеходов. Максимальная скорость в таких случаях — не более 25 км/ч.

Можно ли снимать инспектора на видео?

Снимать на видео сотрудников Госавтоинспекции не запрещено, такая возможность предусмотрена Конституцией Беларуси. «Существует определенный порядок осуществления видеосъемки: снимать разрешается сотрудников при исполнении. Но определенных норм не существует. Вопрос решается самим сотрудником, ведущим административный процесс: по своему усмотрению он может разрешить или запретить это без объяснения причин. В случае неповиновения или оскорбления инспектора ГАИ можно получить штраф (статья 23.4 КоАП. — Прим. Sputnik) от 2 до 50 базовых (от 54 до 1350 рублей)».





От редакции Onliner напомним ст. 10.4 ПИКоАП «Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению. Применение технических средств»: «По решению должностного лица органа, ведущего административный процесс, а также по ходатайству участников административного процесса могут применяться звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемка, использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов административного правонарушения и вещественных доказательств. Должностное лицо органа, ведущего административный процесс, принимая решение о применении технических средств, уведомляет об этом лиц, участвующих в производстве процессуального действия. О применении технических средств делается отметка в протоколе процессуального действия либо в протоколе об административном правонарушении».

«Электронные табло с предупреждениями о ДТП на МКАД. Ограничение въезда в центр»

«В этом году на Минской кольцевой случилось четыре ДТП со смертельным исходом. Нам удалось снизить аварийность на кольцевой за счет ограждений, освещения, разноуровневых переходов. Произошедшие аварии связаны с ситуациями, которые невозможно было предусмотреть — например, со стоящим в полосе транспортом. Возможно, умные системы управления транспортным потоком на МКАД помогли бы предотвратить дорожные инциденты, — заметил начальник ГАИ. — ГАИ рассматривает установку электронных табло с информацией о дорожной обстановке в ближайшее время. Есть предложения от компаний. Мы называем их „контроль инцидентов“. Они должны заблаговременно предупреждать водителей об остановке впереди, необходимости съезда, объезда, снижения скорости.

Также обсуждается вопрос о платном въезде в Минск, ограничении въезда в центр грузовиков — на стадии планирования, проектирования. Насчет легковых не рассматривается. Решение будет связано с той системой, которую могут установить на МКАД».





От редакции Onliner: обещания внедрить интеллектуальную транспортную систему специалисты и водители слышат с 2011 года. Система оповещения водителей (в виде экранов над дорогой) могла бы предупредить об опасности, нештатной ситуации — с указанием полосы и расстояния до аномалии. Водители смогли бы вовремя перестроиться и просто быть начеку. Однако работы, по нашим сведениям, до сих пор не начались. Система представляет собой несколько электронных табло над дорогой. На таком табло можно указывать маршрут объезда и причину затора. В планах было запустить и мобильное приложение, через которое водители могли бы узнавать о каких-либо инцидентах на МКАД. Была разработана концепция этого проекта, техническое задание и бизнес-план.

Озвучивалась даже сумма в $35 млн, планы о привлечении инвестиций из Китая (по нашим сведениям, шла речь о компаниях Huawei и Alcatel), срок «к Европейским играм». Тем не менее процесс внедрения этой системы завис. По данным специалистов, польза от появления системы действительно ощутима. Фактор риска — пять человек в год. Столько людей гибнет на МКАД ежегодно только из-за отсутствия своевременного оповещения о препятствии впереди. И столько будет погибать, если ничего не изменится.

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