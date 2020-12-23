Источник материала: Хартия'97

Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2» 23.12.2020, 21:35

Команда Трампа готовит новую порцию санкций против проекта РФ.

Администрация Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта «Северный поток-2» в ближайшем будущем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — сказал один из собеседников агентства.

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