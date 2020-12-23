Источник материала: Хартия'97

Несколько силовиков расстреливают безоружного демонстранта в Бресте 1 23.12.2020, 21:26

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Видеосвидетельство для Гаагского процесса.

Читатель Charter97.org прислал ранее неопубликованное видео с разгона мирных протестующих в Бресте 10 августа.

На видео можно увидеть, как каратели в упор стреляют по протестующим. На видео запечатлены события на улице Советской возле ЦУМа.

В Сети появилось новое свидетельство преступлений лукашистов в Бресте pic.twitter.com/KDJWfc4oQD — charter97.org (@charter_97) December 23, 2020

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