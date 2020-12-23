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Несколько силовиков расстреливают безоружного демонстранта в Бресте

23.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Несколько силовиков расстреливают безоружного демонстранта в Бресте

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  • 23.12.2020, 21:26
  • 1,999
Несколько силовиков расстреливают безоружного демонстранта в БрестеБресте" src="https://www.21.by/pub/news/2020/12/1608748985078022.jpg">

Видеосвидетельство для Гаагского процесса.

Читатель Charter97.org прислал ранее неопубликованное видео с разгона мирных протестующих в Бресте 10 августа.

На видео можно увидеть, как каратели в упор стреляют по протестующим. На видео запечатлены события на улице Советской возле ЦУМа.

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Теги: Брест
 
 
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