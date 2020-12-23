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Несколько силовиков расстреливают безоружного демонстранта в Бресте
Источник материала: Хартия'97
Несколько силовиков расстреливают безоружного демонстранта в Бресте
Видеосвидетельство для Гаагского процесса.
Читатель Charter97.org прислал ранее неопубликованное видео с разгона мирных протестующих в Бресте 10 августа.
На видео можно увидеть, как каратели в упор стреляют по протестующим. На видео запечатлены события на улице Советской возле ЦУМа.
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Видеосвидетельство для Гаагского процесса.
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