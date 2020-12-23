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Первый железнодорожник в Жлобине ушел в стачку
Источник материала: Хартия'97
Первый железнодорожник в Жлобине ушел в стачку
Василий Лобус поддержал требования забастовочного движения.
Регулировщик скорости движения вагонов Василий Лобус поддержал требования забастовочного движения и присоединился к страйку.
Об этом сообщил телеграм-канал
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Василий Лобус поддержал требования забастовочного движения.
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