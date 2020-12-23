ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Есть надежда: митрополит Кондрусевич проведёт мессу 24 декабря в Минске

23.12.2020 21:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Предполагается, что митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич проведёт мессу в минском архикафедральном костёле 24 декабря. Об этом сообщил в Фейсбуке епископ Юрий Кособуцкий. Правда, он осмотрительно добавил: "Если всё будет хорошо".



Тадеуш Кондрусевич / catholic.by

На 19:00 запланирована месса по-польски, на 21:00 — по-белорусски. 

"Я очень радуюсь, что буду молиться вместе с митрополитом", — написал епископ Кособуцкий. 

25 декабря митрополит Кондрусевич отслужит мессу в Красном костёле в 11:00 и 13:00, пишет euroradio.fm

Белорусские власти по политическим причинам не пускали митрополита Тадеуша Кондрусевича на родину с сентября. Только прилёт папского нунция Клаудио Гуджеротти с письмом от Папы Франциска на имя Александра Лукашенко помог разрешить этот конфликт.

Предполагалось, что Кондрусевич прилетит в Беларусь 23 декабря вечерним рейсом из Варшавы, однако там его не было.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич проведёт мессу в минском архикафедральном костёле 24 декабря. Об этом сообщил в Фейсбуке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Reuters узнал о планах США «вонзить кол в сердце» «Северному потоку-2»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика