В индустриальном парке «Великий камень» открылся Китайско-Белорусский центр сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В индустриальном парке «Великий камень» под Минском открыли Китайско-Белорусский центр сотрудничества, передает «МИР 24».

Здание площадью около 20 тысяч квадратных метров возвели за два года. Здесь будет не только выставочный павильон, но и научно-исследовательские лаборатории, центр мелко-серийного производства, а также лекционный зал и бизнес-инкубатор. Особое внимание стартап-проектам, эко- и биотехнологиям.

«В этом году эпидемиологическая ситуация сказалась на парке. Но положительная динамика развития сохраняется. И сегодня в качестве резидентов зарегистрировано 68 компаний из 14 стран с общим объемом инвестиций более одного миллиарда долларов», – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн.

«Великий камень» – белорусско-китайский проект. Благодаря ему появились на свет белорусские электробусы.